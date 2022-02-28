Şarkılar Var Şarkı Sözleri
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Yüksek Sadakat
Şarkılar Var
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Çok param olsa
Sen olmasan
Her yere gitsem
Sen gelmesen
Yarını görsem
Sen bilmesen
Tanrıyı bulsam
Sen kaybolsan
***
Yine de
Bir yerde ta içimde
Bildiğin her yerden derinde
Bulunduğum her seçimde
Hayalin hala benimle
***
Şarkılar yazsam
Sen duymasan
Denizler aşsam
Anlamasan
Sana uzansam
Dokunmasam
Tanrıyı bulsam
Sen kaybolsan
***
Yine de
Bir yerde ta içimde
Bildiğin her yerden derinde
Bulunduğum her seçimde
Hayalin hala benimle
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Sonu yok ben de biliyorum
Düştüm ayrılık tuzağına
Bu soğuk şehirde üşüyorum
Kaldım el gibi uzağında
***
Tanıdık bir yüze kapım açık gelen yok
El ayak çekilmiş sokağımdan
Aslında şehir sıcak, etraf kalabalık
Bir benim yüreğim darmadağın
***
Gittin gideli bir viran sanki yüreğim
Her şeyi eksik yaşıyorum
Gittiğin yerde iyi ol bari
Ben seni hala seviyorum
***
Ben hala bildiğin gibiyim
Hayata direndim, kendimi koruyorum
Ve aynı sesler, ışıklar arasında
Yalnızım yalnız korkuyorum
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