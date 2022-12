Yüksek Sadakat

Çok param olsa Sen olmasan Her yere gitsem Sen gelmesen Yarını görsem Sen bilmesen Tanrıyı bulsam Sen kaybolsan *** Yine de Bir yerde ta içimde Bildiğin her yerden derinde Bulunduğum her seçimde Hayalin hala benimle *** Şarkılar yazsam Sen duymasan Denizler aşsam Anlamasan Sana uzansam Dokunmasam Tanrıyı bulsam Sen kaybolsan *** Yine de Bir yerde ta içimde Bildiğin her yerden derinde Bulunduğum her seçimde Hayalin hala benimle