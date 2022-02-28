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7/24 Dinle Şarkılar Var

Şarkılar Var Şarkı Sözleri

Yüksek Sadakat Şarkılar Var şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yüksek Sadakat Şarkılar Var şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şarkılar Var sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yüksek Sadakat

Yüksek Sadakat

Şarkılar Var

  • Yine de

  • Yalnızım

  • Şarkılar Var

  • Duy Bizi Tanrım

  • Beni Yine Sev

  • Gitme

  • Özledim

  • Tren Yolları

  • Ayrılık (Düet-Okan Bayülgen)

  • Olmadı Yar

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