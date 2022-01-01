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Yüksel Uzel
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01
Ağladığın Doğru mu
Yüksel Uzel
02:50
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Hüsnü Üstün
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02
Biraz Geç Kalmadın mı
Yüksel Uzel
03:38
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Turhan Taşan
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03
Gurur
Yüksel Uzel
04:46
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Aydın Tekindor
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04
Al Aşkını Ver Gönlümü
Yüksel Uzel
03:39
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mehmet Erbulan
Besteci:
Metin Everes
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05
Bilsem ki Döneceksin
Yüksel Uzel
05:07
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Osman Bayşu
Besteci:
Osman Bayşu
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