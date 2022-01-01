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7/24 Dinle Yüksel Uzel

Yüksel Uzel

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01

Ağladığın Doğru mu

Yüksel Uzel 02:50
02

Biraz Geç Kalmadın mı

Yüksel Uzel 03:38
03

Gurur

Yüksel Uzel 04:46
04

Al Aşkını Ver Gönlümü

Yüksel Uzel 03:39
05

Bilsem ki Döneceksin

Yüksel Uzel 05:07
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