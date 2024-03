Yulianna Karaublova

A ya vso zhdu, tebya. Sizhu i zhdu, tebya. Ty ne predstavlyayesh', kak mne khorosho. Kogda ty tseluyesh' menya, a yeshche. Da, ya banal'naya. Da, ya takaya, kak vse. A ty ne takoy, ty drugoy. I s toboy, cebe ya pozvolila verit' v lyubov'. *** Zvozdy v nebe goryat, kogda ty ryadom so mnoy. Tebe ya povtoryu, sto paz podryad. Ty ne takoy, ty ne takoy. Lovi menya, kazhdyy den'. I ya budu, samoy krutoy. Lyudi vechno, chto-to govoryat. No ty ne takoy, te ne takoy. *** A ty ne takoy... A ty ne takoy... A ty ne takoy... A ty ne takoy... A ty ne takoy... A ty ne takoy... *** Siniye-siniye, kak nebo tvoi glaza. Ty prosto smotri na menya, a yeshche. Skazhi, chto vso budet u nas khorosho. A mne ne veritsya, chto eto vso so mnoy. Esli b ya znala, chto vstrechu tebya. Ya b prosto b, zakryla rukami glaza. *** Zvozdy v nebe goryat, kogda ty ryadom so mnoy. Tebe ya povtoryu, sto paz podryad. Ty ne takoy, ty ne takoy. Lovi menya, kazhdyy den'. I ya budu, samoy krutoy. Lyudi vechno, chto-to govoryat. No ty ne takoy, te ne takoy. *** A ty ne takoy... A ty ne takoy... A ty ne takoy... A ty ne takoy... A ty ne takoy... A ty ne takoy... *** Ya tebya vizhu naskvoz' vsego. Ya tebe veryu bez slov navsegda. Ya tebya vizhu naskvoz' vsego. Ya tebe veryu bez slov... navsegda! *** Zvozdy v nebe goryat, kogda ty ryadom so mnoy. Tebe ya povtoryu, sto paz podryad. Ty ne takoy, ty ne takoy. Lovi menya, kazhdyy den'. I ya budu, samoy krutoy. Lyudi vechno, chto-to govoryat. No ty ne takoy, te ne takoy. *** A ty ne takoy... A ty ne takoy... A ty ne takoy... A ty ne takoy... A ty ne takoy... A ty ne takoy...