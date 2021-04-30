×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Yunus Balcıoğlu

Yunus Balcıoğlu

Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

Daha Fazla

En Çok Dinlenen Yunus Balcıoğlu Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Rûm 11-19

Yunus Balcıoğlu 05:35
02

Enbiyâ 19-29 (19. ila 29. ayetler)

Yunus Balcıoğlu 08:25
03

Kehf 71-82 (71. ila 82. ayetler)

Yunus Balcıoğlu 10:06
04

Ankebût 8-13 (8 ila 13. ayetler)

Yunus Balcıoğlu 06:49
05

Ankebût 52-57 (52. ila 57. ayetler)

Yunus Balcıoğlu 05:15

...

KAPAT
**
Tüm Şarkılar

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x