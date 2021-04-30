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Yunus Balcıoğlu
Yunus Balcıoğlu
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Yunus Balcıoğlu Şarkıları
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01
Rûm 11-19
Yunus Balcıoğlu
05:35
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02
Enbiyâ 19-29
(19. ila 29. ayetler)
Yunus Balcıoğlu
08:25
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03
Kehf 71-82
(71. ila 82. ayetler)
Yunus Balcıoğlu
10:06
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04
Ankebût 8-13
(8 ila 13. ayetler)
Yunus Balcıoğlu
06:49
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05
Ankebût 52-57
(52. ila 57. ayetler)
Yunus Balcıoğlu
05:15
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