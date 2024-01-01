Yurtseven Kardeşler

Ağlıyorsam Sebebi Var Gülmüyorsam Nedeni Var Acı Dolu Yıllarımın Hesabını Soran Mı Var? *** Kolay Mıdır Çekip Gitmek İnsafsızın Günahı Var Canın Çıksın İnsafsız Beni Vurdun Zamansız *** Ben Sana Ne Yaptım Ki? Beni Yaktın Amansız Canın Çıksın İnsafsız Beni Vurdun Zamansız *** Ben Sana Ne Yaptım Ki? Beni Yaktın Amansız Yıllar Geçti Çok Kırgınım Yollar Bitti Çok Yorgunum *** Hayaldeyim Gelip Görsen Çöle Düşmüş Mecnunum Senle Dolu Seraplarla Ağlayarak Kahroldum *** Canın Çıksın İnsafsız Beni Vurdun Zamansız Ben Sana Ne Yaptım Ki? Beni Yaktın Amansız *** Canın Çıksın İnsafsız Beni Vurdun Zamansız Ben Sana Ne Yaptım ki? Beni Yaktın Amansız *** Kasırgalar Yağdırdın Üzerime Umutsuzluğu Ektin Yüreğime Canın Çıksın İnsafsız Acımadın Hayallerime Hani Hayallerimiz Gerçek Olacaktı? Hani Aşkımız Ebedi Ebedi Olacaktı? Canın Çıksın Canın Çıksın İnsafsız *** Canın Çıksın İnsafsız Beni Vurdun Zamansız Ben Sana Ne Yaptım Ki? Beni Yaktın Amansız *** Canın Çıksın İnsafsız Beni Vurdun Zamansız Ben Sana Ne Yaptımki? Beni Yaktın Amansız.