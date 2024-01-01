Toprak Şarkı Sözleri
Yurtseven Kardeşler Toprak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yurtseven Kardeşler Toprak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Toprak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yurtseven Kardeşler
Toprak
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Ağlıyorsam Sebebi Var
Gülmüyorsam Nedeni Var
Acı Dolu Yıllarımın
Hesabını Soran Mı Var?
***
Kolay Mıdır Çekip Gitmek
İnsafsızın Günahı Var
Canın Çıksın İnsafsız
Beni Vurdun Zamansız
***
Ben Sana Ne Yaptım Ki?
Beni Yaktın Amansız
Canın Çıksın İnsafsız
Beni Vurdun Zamansız
***
Ben Sana Ne Yaptım Ki?
Beni Yaktın Amansız
Yıllar Geçti Çok Kırgınım
Yollar Bitti Çok Yorgunum
***
Hayaldeyim Gelip Görsen
Çöle Düşmüş Mecnunum
Senle Dolu Seraplarla
Ağlayarak Kahroldum
***
Canın Çıksın İnsafsız
Beni Vurdun Zamansız
Ben Sana Ne Yaptım Ki?
Beni Yaktın Amansız
***
Canın Çıksın İnsafsız
Beni Vurdun Zamansız
Ben Sana Ne Yaptım ki?
Beni Yaktın Amansız
***
Kasırgalar Yağdırdın Üzerime
Umutsuzluğu Ektin Yüreğime
Canın Çıksın İnsafsız
Acımadın Hayallerime
Hani Hayallerimiz Gerçek Olacaktı?
Hani Aşkımız Ebedi Ebedi Olacaktı?
Canın Çıksın
Canın Çıksın
İnsafsız
***
Canın Çıksın İnsafsız
Beni Vurdun Zamansız
Ben Sana Ne Yaptım Ki?
Beni Yaktın Amansız
***
Canın Çıksın İnsafsız
Beni Vurdun Zamansız
Ben Sana Ne Yaptımki?
Beni Yaktın Amansız.
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Gel dedim gelmedin yüzümü güldürmedin
Gel dedim gelmedin yüzümü güldürmedin
Senin gibi birini hayatımda görmedim
Senin gibi birini hayatımda görmedim
***
Ayrılmayalım cankız bırakma beni yalnız
Söz verip de gelmedin söyle kız neden kız
Ayrılmayalım cankız bırakma beni yalnız
Söz verip de gelmedin söyle kız neden kız
***
Güzelsin gülden güzel gülüşün ömre bedel
Güzelsin gülden güzel gülüşün ömre bedel
Baka baka kör oldum döktürdüm sana gazel
Baka baka kör oldum döktürdüm sana gazel
***
Ayrılmayalım cankız bırakma beni yalnız
Söz verip de gelmedin söyle kız neden kız
Ayrılmayalım cankız bırakma beni yalnız
Söz verip de gelmedin söyle kız neden kız
-
Saçı uzun yere değer
Ölürüm almazsam eğer
Nasip kısmet dinlemiyor
Deli gönlüm seni ister
***
Hop De Bakim Hop De Bakim
İç kahveni falın bakim
Aşktan yana dertten yana
Nelerin var tek tek okim
***
Düşün düşün gene düşün
Sonu yok mu bu gidişin
Hasta oldum en sonunda
Sonu ölüm bu sevişin
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