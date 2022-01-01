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7/24 Dinle Yurtseven Kardeşler

Yurtseven Kardeşler

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01

Elveda

Yurtseven Kardeşler 03:55
02

Özledim

Yurtseven Kardeşler 04:04
03

Cankız

Yurtseven Kardeşler 03:56
04

Canın Çıksın

Yurtseven Kardeşler 04:42
05

Hop De Bakım

Yurtseven Kardeşler 03:22
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Albümler

Of Anam Of Yurtseven Kardeşler

De Bana Of Anam Of Yurtseven Kardeşler

Toprak Yurtseven Kardeşler

Bir Tek Sen Yurtseven Kardeşler

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