Bir Tek Sen Şarkı Sözleri
Yurtseven Kardeşler Bir Tek Sen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yurtseven Kardeşler Bir Tek Sen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Tek Sen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yurtseven Kardeşler
Bir Tek Sen
-
Gitme, turnam, bizim evden
Gitme, turnam, bizim evden
Dön gel Allah'ın' seversen
Ayrılık ölümden beter
Dön gel Allah'ın' seversen
***
Gitme, turnam, vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Seni yârsız koyacaklar
***
Gitme, turnam, vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Seni yârsız koyacaklar
***
İkrar verdim, dönülür mü?
İkrar verdim, dönülür mü?
Kalbim hain görülür mü?
Yârsız devran sürülür mü?
Dön gel Allah'ın' seversen
***
Gitme, turnam, vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Seni yârsız koyacaklar
***
Gitme, turnam, vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Seni yârsız koyacaklar
-
-
-