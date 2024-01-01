Yurtseven Kardeşler

Gel dedim gelmedin yüzümü güldürmedin Gel dedim gelmedin yüzümü güldürmedin Senin gibi birini hayatımda görmedim Senin gibi birini hayatımda görmedim *** Ayrılmayalım cankız bırakma beni yalnız Söz verip de gelmedin söyle kız neden kız Ayrılmayalım cankız bırakma beni yalnız Söz verip de gelmedin söyle kız neden kız *** Güzelsin gülden güzel gülüşün ömre bedel Güzelsin gülden güzel gülüşün ömre bedel Baka baka kör oldum döktürdüm sana gazel Baka baka kör oldum döktürdüm sana gazel *** Ayrılmayalım cankız bırakma beni yalnız Söz verip de gelmedin söyle kız neden kız Ayrılmayalım cankız bırakma beni yalnız Söz verip de gelmedin söyle kız neden kız

Ağlıyorsam Sebebi Var Gülmüyorsam Nedeni Var Acı Dolu Yıllarımın Hesabını Soran Mı Var? *** Kolay Mıdır Çekip Gitmek İnsafsızın Günahı Var Canın Çıksın İnsafsız Beni Vurdun Zamansız *** Ben Sana Ne Yaptım Ki? Beni Yaktın Amansız Canın Çıksın İnsafsız Beni Vurdun Zamansız *** Ben Sana Ne Yaptım Ki? Beni Yaktın Amansız Yıllar Geçti Çok Kırgınım Yollar Bitti Çok Yorgunum *** Hayaldeyim Gelip Görsen Çöle Düşmüş Mecnunum Senle Dolu Seraplarla Ağlayarak Kahroldum *** Canın Çıksın İnsafsız Beni Vurdun Zamansız Ben Sana Ne Yaptım Ki? Beni Yaktın Amansız *** Canın Çıksın İnsafsız Beni Vurdun Zamansız Ben Sana Ne Yaptım ki? Beni Yaktın Amansız *** Kasırgalar Yağdırdın Üzerime Umutsuzluğu Ektin Yüreğime Canın Çıksın İnsafsız Acımadın Hayallerime Hani Hayallerimiz Gerçek Olacaktı? Hani Aşkımız Ebedi Ebedi Olacaktı? Canın Çıksın Canın Çıksın İnsafsız *** Canın Çıksın İnsafsız Beni Vurdun Zamansız Ben Sana Ne Yaptım Ki? Beni Yaktın Amansız *** Canın Çıksın İnsafsız Beni Vurdun Zamansız Ben Sana Ne Yaptımki? Beni Yaktın Amansız.