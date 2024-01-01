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7/24 Dinle Toprak

Toprak Şarkı Sözleri

Yurtseven Kardeşler Toprak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yurtseven Kardeşler Toprak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Toprak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yurtseven Kardeşler

Yurtseven Kardeşler

Toprak

  • Hop De Bakım

  • Cankız

  • Canın Çıksın

  • Kalmadı

  • Sev Sev

  • Hüdayda (İnstrumental)

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