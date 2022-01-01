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7/24 Dinle Yusuf Cemal Keskin

Yusuf Cemal Keskin

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01

Fadime

Yusuf Cemal Keskin 03:40
02

Çise

Yusuf Cemal Keskin 03:59
03

Fındık Bahçelerinde

Yusuf Cemal Keskin 04:50
04

Derenin Kıyısında

Yusuf Cemal Keskin 03:17
05

Rizeye Mandalina

Yusuf Cemal Keskin 02:19
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Albümler

Poyraz Yusuf Cemal Keskin

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