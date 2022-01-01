×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Yusuf Gül

Yusuf Gül

Takip Et

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Süre Paylaş Daha Fazla
01

Uzulme

Yusuf Gül 03:50
02

Kuzum Dağlar

Yusuf Gül 03:29
03

Anami Özledim

Yusuf Gül 04:08
04

Tabip Sen Sorma

Yusuf Gül 02:57
05

Dokunma Keyfine

Yusuf Gül 03:32
... KAPAT
**
Daha Fazla

Albümler

Sevdanla Çıktım Yusuf Gül

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı