Bir Sevda Masalı Şarkı Sözleri
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Yusuf Güney
Bir Sevda Masalı
-
Bu sevdam hiç mi bitmez derdin
Bak bugün sona geldim
İnanması zor ama katlanan sendin
Sanki hiç beni sevmedin
***
O gün bana bitti dediğinde
Sebebini bile bilmedim
Her şey sahte bir çizgiymiş
Bense orda kalakaldım
***
Ah yaza yaza ben soldum
Lanet olsun seni nerden buldum
Dua ediyorum artık yoksun
Terk edenler Allah'tan bulsun
***
Yandım sen de yanasın
Aşkım aşklarından bulasın
Yüreğinin götürdüğü yerlerde
Son deminde kaynayasın
***
Ah kandım bir hayırsıza aldandım
Yüreğinin götürdüğü yerlerde
Tek başına ağlayasın
***
O gözlerime baktığında
Hiç gördün mü nefretimi
Seni seviyorken düşman ettin
Kendine yandın aldandın
Beni de yaktın
***
Ah sen de yanasın
Aşkım aşklarından bulasın
Yüreğinin götürdüğü yerlerde
Tek başına ağlayasın
***
Ah kandım bir hayırsıza aldandım
Yüreğinin götürdüğü yerlerde
Son deminde kaynayasın
***
Ah kandım bir hayırsıza aldandım
Yüreğinin götürdüğü yerlerde
Son deminde kaynayasın
***
O gözlerime baktığında
Hiç gördün mü nefretimi
Seni seviyorken düşman ettin
Kendine yandın aldandın
Beni de yaktın
***
Ah sen de yanasın
Aşkım aşklarından bulasın
Yüreğinin götürdüğü yerlerde
Son deminde kaynayasın
***
Ah kandım bir hayırsıza aldandım
Yüreğinin götürdüğü yerlerde
Son deminde kaynayasın
***
O gözlerime baktığında
Hiç gördün mü nefretimi
Seni seviyorken düşman ettin
Kendine yandın aldandın
Beni de yaktın ah...
***
Ah sen de yanasın
Aşkım aşklarından bulasın
Yüreğinin götürdüğü yerlerde
Son deminde kaynayasın...
***
Ah kandım bir hayırsıza aldandım
Yüreğinin götürdüğü yerlerde
Son deminde kaynayasın...
Ah kandım...
-
Gözlerin sözlerinden başka şeyler söylüyor
Git artık gideceksen
Bu aşk burada biter
Sonu yoktu diyenler
Şimdi haklı çıktılar
Bizi çekemeyenler
Şimdi mutlu oldular
***
Sıkıldı ruhum
Haykırmak istiyorum
Ne olursa olsun ah
Sevgilim kalacaksın
***
Elimde değil hala seviyorum
Elimde değil unutamıyorum
Elimde değil hala seviyorum
Elimde değil unutamıyorum
***
Daraldı içim
Haykırmak istiyorum
Ne olursa olsun ah
Sevgilim kalacaksın
***
Aklım almıyor affet
Nasıl bir hikaye bu?
Daha dün sevgiliydik
Bugün iki yabancı
***
Sonu yoktu diyenler
Haklı mı çıkacaktı?
Bizi çekemeyenler
Yoksa dostlar mı yaptı?
***
Daraldı içim
Haykırmak istiyorum
Ne olursa olsun ah
Sevgilim kalacaksın
***
Elimde değil hala seviyorum
Elimde değil unutamıyorum
Elimde değil hala seviyorum
Elimde değil unutamıyorum
***
Daraldı içim
Haykırmak istiyorum
Ne olursa olsun ah
Gönlümde kalacaksın
***
Elimde değil hala seviyorum
Elimde değil unutamıyorum
Elimde değil hala seviyorum
Elimde değil unutamıyorum
-
İlle de uğruna ölmem mi gerek?
Heder oldum aşkına bilerek
Kime özlem, kimlere Hasret
Sevemezsin yok sende yürek.
***
İlle de uğruna ölmem mi gerek?
Heder oldum aşkına bilerek
Kime özlem, kimlere Hasret
Sevemezsin yok sende yürek.
***
Çekip sebepsiz gidişlerin
Pişman olup da dönüp özürlerin
Senin bu tavrı hallerinle
Bende ne fikir kaldı ne de cümle
***
Ya sen bitir ya ben bitireyim
Ya sen çek git ya ben mi gideyim?
Aşk dediğin bir yerde bitiyor,
Bitince acıtıyor.
***
Yine coştu gönül akıyor.
Sensizliğin yakıyor.
Sönmeden kirlenmeden bir karar ver artık
Ya kal yada git!
***
İlle de uğruna ölmem mi gerek?
Heder oldum aşkına bilerek
Kime özlem, kimlere Hasret
Sevemezsin yok sende yürek
***
İlle de uğruna ölmem mi gerek?
Heder oldum aşkına bilerek
Kime özlem, kimlere Hasret
Sevemezsin yok sende yürek.
***
Hala her günüm gecemde seni arıyorum.
Hala aynı heyecan aşkla sana koşuyorum.
Varsa aşkına evrim işte o benim!
***
İlle de uğruna ölmem mi gerek?
Heder oldum aşkına bilerek
Kime özlem, kimlere Hasret
Sevemezsin yok sende yürek.
***
İlle de uğruna ölmem mi gerek?
Heder oldum aşkına bilerek
Kime özlem, kimlere Hasret
Sevemezsin yok sende yürek.
***
Çekip sebepsiz gidişlerin
Pişman olup da dönüp özürlerin
Senin bu tavrı hallerinle
Bende ne fikir kaldı ne de cümle
***
Ya sen bitir ya ben bitireyim
Ya sen çek git ya ben mi gideyim?
Aşk dediğin bir yerde bitiyor,
Bitince acıtıyor.
***
Yine coştu gönül akıyor.
Sensizliğin yakıyor.
Sönmeden kirlenmeden bir karar ver artık
Ya kal yada git!
***
İlle de uğruna ölmem mi gerek?
Heder oldum aşkına bilerek
Kime özlem, kimlere Hasret
Sevemezsin yok sende yürek.
***
İlle de uğruna ölmem mi gerek?
Heder oldum aşkına bilerek
Kime özlem, kimlere Hasret
Sevemezsin yok sende yürek.
***
Hala her günüm gecemde seni arıyorum.
Hala aynı heyecan aşkla sana koşuyorum.
Varsa aşkına evrim işte o benim!
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