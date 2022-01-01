Yusuf Güney

Bunalım Şarkı Sözleri
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Bir sabah uyanınca anlarız ki aşk için ne çok acı çekmişiz
Yılları feda edip, her şeye veda edip yalnız onu sevmişiz
Bir sabah uyanınca anlarız ki aşk için ne çok acı çekmişiz
Yılları feda edip, her şeye veda edip yalnız onu sevmişiz
***
Of of, ruh halimiz bunadı
Of of, geçmişi unutalım
Kelebekler uçuşunca aşk sandık
Ömrünü unuttuk yandık
***
Kendimden çok sevmem artık aşkla kimseyi (kimseyi)
Dünya dursa unutmam asla bu gerçeği (gerçeği)
Herkes artık gönlü kadar aşk alır benden (alır benden)
Berbat etti bir kendini bilmez her şeyi (her şeyi)
***
Bir sabah uyanınca anlarız ki aşk için ne çok acı çekmişiz
Yılları feda edip, her şeye veda edip yalnız onu sevmişiz
***
Of of, ruh halimiz bunadı
Of of, geçmişi unutalım
Kelebekler uçuşunca aşk sandık
Ömrünü unuttuk yandık
***
Kendimden çok sevmem artık aşkla kimseyi (kimseyi)
Dünya dursa unutmam asla bu gerçeği (gerçeği)
Herkes artık gönlü kadar aşk alır benden (alır benden)
Berbat etti bir kendini bilmez her şeyi (her şeyi)
***
Kendimden çok sevmem artık aşkla kimseyi
Dünya dursa unutmam asla bu gerçeği (gerçeği)
Herkes artık gönlü kadar aşk alır benden (alır benden)
Berbat etti bir kendini bilmez her şeyi (her şeyi)
***
Kendimden çok sevmem artık aşkla kimseyi (kimseyi)
Dünya dursa unutmam asla bu gerçeği (gerçeği)
Herkes artık gönlü kadar aşk alır benden (alır benden)
Berbat etti bir kendini bilmez her şeyi (her şeyi)