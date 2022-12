Senin gözlerinden başka Güzel bakan tanımadım asla İçimde deli dolu kara sevda Kül bırakmaz bu yangında *** Senin gözlerinden başka Güzel bakan tanımadım asla İçimde deli dolu kara sevda Kül bırakmaz bu yangında *** Hayranım gözlerine Muhtacım sözlerine Beni böyle en derine Bırakıp da gitme *** Çak bi beşlik yüreğime Benden selam söyle o deliye Kader bizi böyle gecelere Mahkum edecekse etsin be *** Çak bi beşlik yüreğime Benden selam söyle o deliye Kader bizi böyle gecelere Mahkum edecekse etsin be *** Senin gözlerinden başka Güzel bakan tanımadım asla İçimde deli dolu kara sevda Kül bırakmaz bu yangında *** Senin gözlerinden başka Güzel bakan tanımadım asla İçimde deli dolu kara sevda Kül bırakmaz bu yangında *** Hayranım gözlerine Muhtacım sözlerine Beni böyle en derine Bırakıp da gitme *** Çak bi beşlik yüreğime Benden selam söyle o deliye Kader bizi böyle gecelere Mahkum edecekse etsin be *** Çak bi beşlik yüreğime Benden selam söyle o deliye Kader bizi böyle gecelere Mahkum edecekse etsin be *** Çak bi beşlik yüreğime Benden selam söyle o deliye Kader bizi böyle gecelere Mahkum edecekse etsin be