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7/24 Dinle Yusuf Güney

Yusuf Güney

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01

Ördü Kader Ağlarını

Yusuf Güney 04:11
02

Çak Bi Beşlik

Yusuf Güney 03:25
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Yaradanım

Yusuf Güney 03:51
04

Heder Oldum Aşkına

Yusuf Güney 03:34
05

Elimde Değil

Yusuf Güney 03:48

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