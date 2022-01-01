Yusuf Güney

Elimde Değil Gözlerin sözlerinden başka şeyler söylüyor Git artık gideceksen Bu aşk burada biter Sonu yoktu diyenler Şimdi haklı çıktılar Bizi çekemeyenler Şimdi mutlu oldular *** Sıkıldı ruhum Haykırmak istiyorum Ne olursa olsun ah Sevgilim kalacaksın *** Elimde değil hala seviyorum Elimde değil unutamıyorum Elimde değil hala seviyorum Elimde değil unutamıyorum *** Daraldı içim Haykırmak istiyorum Ne olursa olsun ah Sevgilim kalacaksın *** Aklım almıyor affet Nasıl bir hikaye bu? Daha dün sevgiliydik Bugün iki yabancı *** Sonu yoktu diyenler Haklı mı çıkacaktı? Bizi çekemeyenler Yoksa dostlar mı yaptı? *** Daraldı içim Haykırmak istiyorum Ne olursa olsun ah Sevgilim kalacaksın *** Elimde değil hala seviyorum Elimde değil unutamıyorum Elimde değil hala seviyorum Elimde değil unutamıyorum *** Daraldı içim Haykırmak istiyorum Ne olursa olsun ah Gönlümde kalacaksın *** Elimde değil hala seviyorum Elimde değil unutamıyorum Elimde değil hala seviyorum Elimde değil unutamıyorum

Aşkım Aşklarından Bulasın Bu sevdam hiç mi bitmez derdin Bak bugün sona geldim İnanması zor ama katlanan sendin Sanki hiç beni sevmedin *** O gün bana bitti dediğinde Sebebini bile bilmedim Her şey sahte bir çizgiymiş Bense orda kalakaldım *** Ah yaza yaza ben soldum Lanet olsun seni nerden buldum Dua ediyorum artık yoksun Terk edenler Allah'tan bulsun *** Yandım sen de yanasın Aşkım aşklarından bulasın Yüreğinin götürdüğü yerlerde Son deminde kaynayasın *** Ah kandım bir hayırsıza aldandım Yüreğinin götürdüğü yerlerde Tek başına ağlayasın *** O gözlerime baktığında Hiç gördün mü nefretimi Seni seviyorken düşman ettin Kendine yandın aldandın Beni de yaktın *** Ah sen de yanasın Aşkım aşklarından bulasın Yüreğinin götürdüğü yerlerde Tek başına ağlayasın *** Ah kandım bir hayırsıza aldandım Yüreğinin götürdüğü yerlerde Son deminde kaynayasın *** Ah kandım bir hayırsıza aldandım Yüreğinin götürdüğü yerlerde Son deminde kaynayasın *** O gözlerime baktığında Hiç gördün mü nefretimi Seni seviyorken düşman ettin Kendine yandın aldandın Beni de yaktın *** Ah sen de yanasın Aşkım aşklarından bulasın Yüreğinin götürdüğü yerlerde Son deminde kaynayasın *** Ah kandım bir hayırsıza aldandım Yüreğinin götürdüğü yerlerde Son deminde kaynayasın *** O gözlerime baktığında Hiç gördün mü nefretimi Seni seviyorken düşman ettin Kendine yandın aldandın Beni de yaktın ah... *** Ah sen de yanasın Aşkım aşklarından bulasın Yüreğinin götürdüğü yerlerde Son deminde kaynayasın... *** Ah kandım bir hayırsıza aldandım Yüreğinin götürdüğü yerlerde Son deminde kaynayasın... Ah kandım...