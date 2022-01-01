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7/24 Dinle Bir Sevda Masalı

Bir Sevda Masalı Şarkı Sözleri

Yusuf Güney Bir Sevda Masalı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yusuf Güney Bir Sevda Masalı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Sevda Masalı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yusuf Güney

Yusuf Güney

Bir Sevda Masalı

  • Elimde Değil

  • Aşkım Aşklarından Bulasın

  • Heder Oldum Aşkına

  • Sualsiz

  • Talihsiz Bir Sevda

  • Git Bedenim Buralardan

  • Kopamam Senden

  • Maskara

  • Bir Sevda Masalı

  • Canımdın Sen

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