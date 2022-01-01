Yusuf Güney

Heder Oldum Aşkına İlle de uğruna ölmem mi gerek? Heder oldum aşkına bilerek Kime özlem, kimlere Hasret Sevemezsin yok sende yürek. *** İlle de uğruna ölmem mi gerek? Heder oldum aşkına bilerek Kime özlem, kimlere Hasret Sevemezsin yok sende yürek. *** Çekip sebepsiz gidişlerin Pişman olup da dönüp özürlerin Senin bu tavrı hallerinle Bende ne fikir kaldı ne de cümle *** Ya sen bitir ya ben bitireyim Ya sen çek git ya ben mi gideyim? Aşk dediğin bir yerde bitiyor, Bitince acıtıyor. *** Yine coştu gönül akıyor. Sensizliğin yakıyor. Sönmeden kirlenmeden bir karar ver artık Ya kal yada git! *** İlle de uğruna ölmem mi gerek? Heder oldum aşkına bilerek Kime özlem, kimlere Hasret Sevemezsin yok sende yürek *** İlle de uğruna ölmem mi gerek? Heder oldum aşkına bilerek Kime özlem, kimlere Hasret Sevemezsin yok sende yürek. *** Hala her günüm gecemde seni arıyorum. Hala aynı heyecan aşkla sana koşuyorum. Varsa aşkına evrim işte o benim! *** İlle de uğruna ölmem mi gerek? Heder oldum aşkına bilerek Kime özlem, kimlere Hasret Sevemezsin yok sende yürek. *** İlle de uğruna ölmem mi gerek? Heder oldum aşkına bilerek Kime özlem, kimlere Hasret Sevemezsin yok sende yürek. *** Çekip sebepsiz gidişlerin Pişman olup da dönüp özürlerin Senin bu tavrı hallerinle Bende ne fikir kaldı ne de cümle *** Ya sen bitir ya ben bitireyim Ya sen çek git ya ben mi gideyim? Aşk dediğin bir yerde bitiyor, Bitince acıtıyor. *** Yine coştu gönül akıyor. Sensizliğin yakıyor. Sönmeden kirlenmeden bir karar ver artık Ya kal yada git! *** İlle de uğruna ölmem mi gerek? Heder oldum aşkına bilerek Kime özlem, kimlere Hasret Sevemezsin yok sende yürek. *** İlle de uğruna ölmem mi gerek? Heder oldum aşkına bilerek Kime özlem, kimlere Hasret Sevemezsin yok sende yürek. *** Hala her günüm gecemde seni arıyorum. Hala aynı heyecan aşkla sana koşuyorum. Varsa aşkına evrim işte o benim!

Aşkım Aşklarından Bulasın Bu sevdam hiç mi bitmez derdin Bak bugün sona geldim İnanması zor ama katlanan sendin Sanki hiç beni sevmedin *** O gün bana bitti dediğinde Sebebini bile bilmedim Her şey sahte bir çizgiymiş Bense orda kalakaldım *** Ah yaza yaza ben soldum Lanet olsun seni nerden buldum Dua ediyorum artık yoksun Terk edenler Allah'tan bulsun *** Yandım sen de yanasın Aşkım aşklarından bulasın Yüreğinin götürdüğü yerlerde Son deminde kaynayasın *** Ah kandım bir hayırsıza aldandım Yüreğinin götürdüğü yerlerde Tek başına ağlayasın *** O gözlerime baktığında Hiç gördün mü nefretimi Seni seviyorken düşman ettin Kendine yandın aldandın Beni de yaktın *** Ah sen de yanasın Aşkım aşklarından bulasın Yüreğinin götürdüğü yerlerde Tek başına ağlayasın *** Ah kandım bir hayırsıza aldandım Yüreğinin götürdüğü yerlerde Son deminde kaynayasın *** Ah kandım bir hayırsıza aldandım Yüreğinin götürdüğü yerlerde Son deminde kaynayasın *** O gözlerime baktığında Hiç gördün mü nefretimi Seni seviyorken düşman ettin Kendine yandın aldandın Beni de yaktın *** Ah sen de yanasın Aşkım aşklarından bulasın Yüreğinin götürdüğü yerlerde Son deminde kaynayasın *** Ah kandım bir hayırsıza aldandım Yüreğinin götürdüğü yerlerde Son deminde kaynayasın *** O gözlerime baktığında Hiç gördün mü nefretimi Seni seviyorken düşman ettin Kendine yandın aldandın Beni de yaktın ah... *** Ah sen de yanasın Aşkım aşklarından bulasın Yüreğinin götürdüğü yerlerde Son deminde kaynayasın... *** Ah kandım bir hayırsıza aldandım Yüreğinin götürdüğü yerlerde Son deminde kaynayasın... Ah kandım...