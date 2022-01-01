Sevgi Arsızı Şarkı Sözleri
Yusuf Güney Sevgi Arsızı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yusuf Güney Sevgi Arsızı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevgi Arsızı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Adım adım düştüm bu aşka
Beni yoldan döndüremezsin
Işık yüzlüm bu defa başka
Bu ateşi söndüremezsin
***
Hasret bile aşktan sayıldı
Sarıl bana yalnız değilsin
Nikahımız kalpte kıyıldı
Bu yüreğin sahibi sensin
***
Vurgunum düşkünlüğüm
Melekler seni bana yazmış
Sevdalım gözbebeğim
Kader seni alnıma yazmış
***
Son sözüm yeminlerim
Melekler seni bana yazmış
Ben sende müebbetim
Kader seni alnıma yazmış
Aaah
Melekler seni bana yazmış
Aaah
Kader seni alnıma yazmış
Aaah
Melekler seni bana yazmış
Aaah
Kader seni alnıma yazmış
***
Yüreğin yanacak
Kalbime akacak
Düşler bahçesinde yavrum
Yeni güller açacak
***
Yüreğin yanacak
Kalbime akacak
Düşler bahçesinde yavrum
Yeni güller açacak
Aaah
Aaah
***
Son sözüm yeminlerim
Melekler seni bana yazmış
Ben sende müebbetim
Kader seni alnıma yazmış
Aaah
Melekler seni bana yazmış
Aaah
Kader seni alnıma yazmış
-
Kim derdi ki aşktan yana
Yananlar sevenler olsun?
Hayat bu değişmez
Bin can yaksa da üzülmez
***
Kim derdi ki aşktan yana
Yananlar sevenler olsun?
Hayat bu değişmez
Bin can yaksa da üzülmez
***
Salaş bir mekanda sabahlarken
Kederlerimle hapsolmuş ben
Olmuyorum geçmişe küsenlerden
Buruk bir hikaye yazan ben
***
Hayat, sen misin?
Ateşten gömleği söndürürken
Alıp giden
Umutsuz bir kalbin
İçinde hapsolmuş
Yaşayan ben
Ezim ezilen
***
Hayat sen misin?
Ateşten gömleği söndürürken
Alıp giydiren
Umutsuz bir kalbin
İçinde hapsolmuş
Yaşayan ben
Sürüm sürünen
***
Kim derdi ki aşktan yana
Yananlar sevenler olsun?
Hayat bu değişmez
Bin can yaksa da üzülmez
***
Salaş bir mekanda sabahlarken
Kederlerimle hapsolmuş ben
Olmuyorum geçmişe küsenlerden
Buruk bir hikaye yazan ben
***
Hayat sen misin?
Ateşten gömleği söndürürken
Alıp giydiren
Umutsuz bir kalbin
İçinde hapsolmuş
Yaşayan ben
Ezim ezilen
***
Hayat sen misin?
Ateşten gömleği söndürürken
Alıp giydiren
Umutsuz bir kalbin
İçinde hapsolmuş
Yaşayan ben
Sürüm sürünen ah, ah, ah
***
Hayat sen misin?
Ateşten gömleği söndürürken
Alıp giydiren
Umutsuz bir kalbin
İçinde hapsolmuş
Yaşayan ben
Ezim ezilen
***
Hayat sen misin?
Ateşten gömleği söndürürken
Alıp giydiren
Umutsuz bir kalbin
İçinde hapsolmuş
Yaşayan ben
-
Tam bir bunalımdayken,
Seni gördüm apaniden,
Sevgiyi senle tattım,
Hüzünleri geride bıraktım.
***
Her şey o kadar güzelken,
Bana sen sözler verirken,
Ne oldu da geri adım attın ?
Beni terk edip bıraktın..
***
Dayanması çok zor bir etki bıraktın kalbe,
Bin yıl geçse bulunmaz derdime çare.
Tövbeler olsun bir daha sevmeye ben,
Bu da bana ders olsun yeniden aşık olurken.
***
Gözyaşlarım hiç dinmiyor,
Çektiğim acılar hiç bitmiyor,
Anılarım hep ağlıyor,
Sebepsizce neden bulamıyor.
***
Dayanması çok zor bir etki bıraktın kalbe,
Bin yıl geçse bulunmaz derdime çare.
***
Tövbeler olsun bir daha sevmeye ben,
Bu da bana ders olsun yeniden aşık olurken.
***
Gözyaşlarım hiç dinmiyor,
Çektiğim acılar hiç bitmiyor,
Anılarım hep ağlıyor,
Sebepsizce neden bulamıyor.
-
Bir sabah uyanınca anlarız ki aşk için ne çok acı çekmişiz
Yılları feda edip, her şeye veda edip yalnız onu sevmişiz
Bir sabah uyanınca anlarız ki aşk için ne çok acı çekmişiz
Yılları feda edip, her şeye veda edip yalnız onu sevmişiz
***
Of of, ruh halimiz bunadı
Of of, geçmişi unutalım
Kelebekler uçuşunca aşk sandık
Ömrünü unuttuk yandık
***
Kendimden çok sevmem artık aşkla kimseyi (kimseyi)
Dünya dursa unutmam asla bu gerçeği (gerçeği)
Herkes artık gönlü kadar aşk alır benden (alır benden)
Berbat etti bir kendini bilmez her şeyi (her şeyi)
***
Bir sabah uyanınca anlarız ki aşk için ne çok acı çekmişiz
Yılları feda edip, her şeye veda edip yalnız onu sevmişiz
***
Of of, ruh halimiz bunadı
Of of, geçmişi unutalım
Kelebekler uçuşunca aşk sandık
Ömrünü unuttuk yandık
***
Kendimden çok sevmem artık aşkla kimseyi (kimseyi)
Dünya dursa unutmam asla bu gerçeği (gerçeği)
Herkes artık gönlü kadar aşk alır benden (alır benden)
Berbat etti bir kendini bilmez her şeyi (her şeyi)
***
Kendimden çok sevmem artık aşkla kimseyi
Dünya dursa unutmam asla bu gerçeği (gerçeği)
Herkes artık gönlü kadar aşk alır benden (alır benden)
Berbat etti bir kendini bilmez her şeyi (her şeyi)
***
Kendimden çok sevmem artık aşkla kimseyi (kimseyi)
Dünya dursa unutmam asla bu gerçeği (gerçeği)
Herkes artık gönlü kadar aşk alır benden (alır benden)
Berbat etti bir kendini bilmez her şeyi (her şeyi)
-
Tutamadım, ellerin yağmurun olsun
Sarıp da doyamadım
Öpemedim, gül tenin baharın olsun
Sevip de kanamadım
***
Ördü kader ağlarını
Kırdı yine kollarımı al
Bir canım var al senin olsun
Ördü kader ağlarını
Kırdı yine kollarımı al
Bir canım var al senin olsun
***
Koklamadım, saçların rüzgarın olsun
Estim de varamadım
Bakamadım, gözlerin denizim olsun
Düştüm kurtulamadım
***
Ördü kader ağlarını
Kırdı yine kollarımı al
Bir canım var al senin olsun
Ördü kader ağlarını
Kırdı yine kollarımı al
Bir canım var al senin olsun
***
Ördü kader ağlarını
Kırdı yine kollarımı al
Bir canım var al senin olsun
Ördü kader ağlarını
Kırdı yine kollarımı al
Bir canım var al senin olsun
Bir canım var al senin olsun
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