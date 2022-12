Yusuf Güney

Bir sabah uyanınca anlarız ki aşk için ne çok acı çekmişiz Yılları feda edip, her şeye veda edip yalnız onu sevmişiz Bir sabah uyanınca anlarız ki aşk için ne çok acı çekmişiz Yılları feda edip, her şeye veda edip yalnız onu sevmişiz *** Of of, ruh halimiz bunadı Of of, geçmişi unutalım Kelebekler uçuşunca aşk sandık Ömrünü unuttuk yandık *** Kendimden çok sevmem artık aşkla kimseyi (kimseyi) Dünya dursa unutmam asla bu gerçeği (gerçeği) Herkes artık gönlü kadar aşk alır benden (alır benden) Berbat etti bir kendini bilmez her şeyi (her şeyi) *** Bir sabah uyanınca anlarız ki aşk için ne çok acı çekmişiz Yılları feda edip, her şeye veda edip yalnız onu sevmişiz *** Of of, ruh halimiz bunadı Of of, geçmişi unutalım Kelebekler uçuşunca aşk sandık Ömrünü unuttuk yandık *** Kendimden çok sevmem artık aşkla kimseyi (kimseyi) Dünya dursa unutmam asla bu gerçeği (gerçeği) Herkes artık gönlü kadar aşk alır benden (alır benden) Berbat etti bir kendini bilmez her şeyi (her şeyi) *** Kendimden çok sevmem artık aşkla kimseyi Dünya dursa unutmam asla bu gerçeği (gerçeği) Herkes artık gönlü kadar aşk alır benden (alır benden) Berbat etti bir kendini bilmez her şeyi (her şeyi) *** Kendimden çok sevmem artık aşkla kimseyi (kimseyi) Dünya dursa unutmam asla bu gerçeği (gerçeği) Herkes artık gönlü kadar aşk alır benden (alır benden) Berbat etti bir kendini bilmez her şeyi (her şeyi)