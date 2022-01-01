Yusuf Güney

Yaradanım Şarkı Sözleri
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Yaradanım, yerini göğün tek sahibi
Sen acıma şahitsin
Yaradanım, ya döndür onu bana geri
Ya kalbimden sil gitsin
***
Dudak payı bırakmıyor
Böyle suskun, vedalar
Çıkarıp da yüreğimi
Söküp atasım, geliyor
***
O dakika soruyorum
Neden böyle sevdalar?
O toz pembe aşklarda
Sevenler mi hep ağlar?
Açılır bu kalbimde yaralar hep, senin, derdinden
***
Yaradanım, yerini göğün tek sahibi
Sen acıma şahitsin
Yaradanım, ya döndür onu bana geri
Ya kalbimden sil gitsin
***
Yerini göğün tek sahibi
Sen acıma şahitsin
Yaradanım, ya döndür onu bana geri
Ya kalbimden sil gitsin
***
O dakika soruyorum
Neden böyle sevdalar?
O toz pembe aşklarda
Sevenler mi hep ağlar?
Açılır bu kalbimde yaralar hep, senin, derdinden
***
Yaradanım, yerini göğün tek sahibi
Sen acıma şahitsin
Yaradanım, ya döndür onu bana geri
Ya kalbimden sil gitsin
***
Yerini göğün tek sahibi
Sen acıma şahitsin
Yaradanım, ya döndür onu bana geri
Ya kalbimden sil gitsin (aaaah)
***
Yaradanım, yerini göğün tek sahibi
Sen acıma şahitsin
Yaradanım, ya döndür onu bana geri
Ya kalbimden sil gitsin
***
Sil gitsin, sil gitsin
Sil gitsin, (aah) sil gitsin