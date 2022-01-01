Yusuf Güney

Yaradanım, yerini göğün tek sahibi Sen acıma şahitsin Yaradanım, ya döndür onu bana geri Ya kalbimden sil gitsin *** Dudak payı bırakmıyor Böyle suskun, vedalar Çıkarıp da yüreğimi Söküp atasım, geliyor *** O dakika soruyorum Neden böyle sevdalar? O toz pembe aşklarda Sevenler mi hep ağlar? Açılır bu kalbimde yaralar hep, senin, derdinden *** Yaradanım, yerini göğün tek sahibi Sen acıma şahitsin Yaradanım, ya döndür onu bana geri Ya kalbimden sil gitsin *** Yerini göğün tek sahibi Sen acıma şahitsin Yaradanım, ya döndür onu bana geri Ya kalbimden sil gitsin *** O dakika soruyorum Neden böyle sevdalar? O toz pembe aşklarda Sevenler mi hep ağlar? Açılır bu kalbimde yaralar hep, senin, derdinden *** Yaradanım, yerini göğün tek sahibi Sen acıma şahitsin Yaradanım, ya döndür onu bana geri Ya kalbimden sil gitsin *** Yerini göğün tek sahibi Sen acıma şahitsin Yaradanım, ya döndür onu bana geri Ya kalbimden sil gitsin (aaaah) *** Yaradanım, yerini göğün tek sahibi Sen acıma şahitsin Yaradanım, ya döndür onu bana geri Ya kalbimden sil gitsin *** Sil gitsin, sil gitsin Sil gitsin, (aah) sil gitsin