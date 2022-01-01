×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Yusuf Harputlu

Yusuf Harputlu

Takip Et

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yalanmış

Yusuf Harputlu 05:00
02

İhtiyacım Var

Yusuf Harputlu 05:15
03

Karakediler

Yusuf Harputlu 03:39
04

Ağlama

Yusuf Harputlu 04:24
05

Gece Gözlüm

Yusuf Harputlu 03:51
... KAPAT
**
Daha Fazla

Albümler

Hedef Yusuf Harputlu

Vazgeçemem ki Yusuf Harputlu

Yenilmedim Yusuf Harputlu

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı