Yusuf Hayaloğlu

Şimdi saat sensizliğin ertesi Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın Şimdi saat sensizliğin ertesi Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın *** Avutulmuş çocuklar çoktan sustu Avutulmuş çocuklar çoktan sustu Bir ben kaldım, bir ben kaldım Tenhasında gecenin avutulmamış ben Bir ben kaldım, bir ben kaldım Tenhasında gecenin avutulmamış ben *** Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim ki bu yaşlar Utangaç boynunun kolyesi olsun Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim ki bu yaşlar Utangaç boynunun kolyesi olsun *** Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun *** Soytarılık etmeden güldürebilmek seni Ekmek çalmadan doyurabilmek Ve haksızlık etmeden doğan güneşe Bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi Mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun Şimdi iyi niyetlerimi Bir bir yargılayıp asıyorum Bu son olsun, bu son olsun *** Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun *** Şimdi saat yokluğunun belası Sensiz gelen sabaha günaydın Şimdi saat yokluğunun belası Sensiz gelen sabaha günaydın *** İşi gücü olanlar, çoktan gitti İşi gücü olanlar, çoktan gitti Bir ben kaldım, bir ben kaldım Voltasında gecenin hiç uyumamış ben Bir ben kaldım, bir ben kaldım Voltasında gecenin hiç uyumamış ben *** Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim ki bu yaşlar Utangac boynunun kolyesi olsun Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim ki bu yaşlar Utangac boynunun kolyesi olsun *** Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun *** Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni Beyninin içindekileri anlayabilmek Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü Bütün saatleri öylece dondurabilmek için Çıldırasıya paraladım kendimi Lanet olsun Artık sigarayı üç pakete çıkardım günde Olsun yuzum olsun ne olacaksa olsun *** Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun *** Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun Bu da benim sana, bu da benim sana Ayrılırken hediyem olsun