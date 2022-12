Yusuf Hayaloğlu

Demek şimdi gidiyorsun; Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak! Demek şimdi gidiyorsun; Kuşlarımız acıkacak,saksılarımız artık sulanmayacak! Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekâr yüzüne -Oy benim yaralım- Demek şimdi gidiyorsun; Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlern dibine! *** Her şey tamam diyorsun,git… Beni viran bir şehir gibi terket… Haydi git! Dışarısı ispiyon…Dışarısı ihanet… Seni bir gören olmasın,dikkat et!.. *** Dostlukmuş…ölüme yürümekmiş… Üstüne titremekmiş…vefaymış!.. Aşk dediğin,zavallı bir kapıyı duvara çarpıp Çıkıncaya kadarmış!.. Bana komaz deyip Sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları, -Oy benim yaralım- Asıl sancı,uyandığında Bütün odaları boş görünce koyarmış!. *** Gitmek istiyorsun,git… Bir savaşçı asla vedalaşmaz! Durma git! Dışarısı dinamit…dışarısı enkaz! Şunu cebine koy,ne olur ne olmaz.. *** Eylül mağdurlarıydık, kimsemiz yoktu, Yaralarımız aman vermiyordu canımıza.. Kimseye kıymamıştık oysa, masumduk.. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih! Yırtılan bir pankart gibi Şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz; -Oy benim yaralım- En az bir karıncanın yüreği kadar Namuslu ve çalışkandı ellerimiz! *** Artık bitti diyorsun, git.. Kırılsın kapı-çerçeve, kırılsın bu cam.. Sorma git! Dışarısı panik. Dışarısı izdiham! Biliyorum, seni vuracaklar bu akşam… *** Ne çok fire verdik üst üste... Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, Ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza! Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi *** İçerden çürümüşüz meğerse… -Oy benim yaralım- Her gelen ölüm yazmış, Her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize… *** Kendini arıyorsun, git.. Aptal bir hayat kur,içinde beni barındırmayan Kalma git.. Dışarısı barut. Dışarısı gardiyan! Yine bir tek ben olurum sana parçalanan.. *** Demek şimdi gidiyorsun; Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele! Demek şimdi gidiyorsun; Yıkılan bir duvar gibi; ömrüme devrile devrile.. Demek mecburi istikametlerin, Ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında -Oy benim yaralım-maralım Demek şimdi gidiyorsun, Ve bana bir tek seçenek kalıyor: güle güle! *** Beni öldürüyorsun, git.. Kalmasın sende kahrım, kalmasın derdim Bakma git Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim…