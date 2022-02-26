Demek Şimdi Gidiyorsun Şarkı Sözleri
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Yusuf Hayaloğlu
Demek Şimdi Gidiyorsun
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Demek şimdi gidiyorsun;
Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak!
Demek şimdi gidiyorsun;
Kuşlarımız acıkacak,saksılarımız
artık sulanmayacak!
Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp
aynanın sahtekâr yüzüne
-Oy benim yaralım-
Demek şimdi gidiyorsun;
Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlern dibine!
***
Her şey tamam diyorsun,git…
Beni viran bir şehir gibi terket…
Haydi git!
Dışarısı ispiyon…Dışarısı ihanet…
Seni bir gören olmasın,dikkat et!..
***
Dostlukmuş…ölüme yürümekmiş…
Üstüne titremekmiş…vefaymış!..
Aşk dediğin,zavallı bir kapıyı duvara çarpıp
Çıkıncaya kadarmış!..
Bana komaz deyip
Sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları,
-Oy benim yaralım-
Asıl sancı,uyandığında
Bütün odaları boş görünce koyarmış!.
***
Gitmek istiyorsun,git…
Bir savaşçı asla vedalaşmaz!
Durma git!
Dışarısı dinamit…dışarısı enkaz!
Şunu cebine koy,ne olur ne olmaz..
***
Eylül mağdurlarıydık, kimsemiz yoktu,
Yaralarımız aman vermiyordu canımıza..
Kimseye kıymamıştık oysa, masumduk..
Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih!
Yırtılan bir pankart gibi
Şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz;
-Oy benim yaralım-
En az bir karıncanın yüreği kadar
Namuslu ve çalışkandı ellerimiz!
***
Artık bitti diyorsun, git..
Kırılsın kapı-çerçeve, kırılsın bu cam..
Sorma git!
Dışarısı panik. Dışarısı izdiham!
Biliyorum, seni vuracaklar bu akşam…
***
Ne çok fire verdik üst üste...
Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta.
Kimliği tespit edilmemiş,
Ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza!
Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi
***
İçerden çürümüşüz meğerse…
-Oy benim yaralım-
Her gelen ölüm yazmış,
Her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize…
***
Kendini arıyorsun, git..
Aptal bir hayat kur,içinde beni barındırmayan
Kalma git..
Dışarısı barut. Dışarısı gardiyan!
Yine bir tek ben olurum sana parçalanan..
***
Demek şimdi gidiyorsun;
Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele!
Demek şimdi gidiyorsun;
Yıkılan bir duvar gibi; ömrüme devrile devrile..
Demek mecburi istikametlerin,
Ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında
-Oy benim yaralım-maralım
Demek şimdi gidiyorsun,
Ve bana bir tek seçenek kalıyor: güle güle!
***
Beni öldürüyorsun, git..
Kalmasın sende kahrım, kalmasın derdim
Bakma git
Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim…