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7/24 Dinle Yusuf Hayaloğlu
Yusuf Hayaloğlu

Yusuf Hayaloğlu

8 Parça | 39:07

Ressamlık ve söz yazarlığı yapan Yusuf Hayaloğlu aynı zamanda birçok şiire de imza atmıştır. İşte Yusuf Hayaloğlu'nun şiirlerini kendi sesinden dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

İncinen Gurur

Yusuf Hayaloğlu 03:45
02

Demek Şimdi Gidiyorsun

Yusuf Hayaloğlu 05:46
03

Yüreğim Kanıyor

Yusuf Hayaloğlu 04:20
04

Topal Sevda

Yusuf Hayaloğlu 07:14
05

Ayrılık Hediyesi

Yusuf Hayaloğlu 01:14
06

Asi Bir Küheylan

Yusuf Hayaloğlu 04:55
07

Ah Ulan Rıza

Yusuf Hayaloğlu 08:08
08

Hayat Nedir ki Anne

Yusuf Hayaloğlu 03:45

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