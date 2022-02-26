Hayat Nedir ki Anne Şarkı Sözleri
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Yusuf Hayaloğlu
Hayat Nedir ki Anne
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Hayat nedir nedir anne
Bir oyun bir masal değil mi
Kırıldı bak oyuncaklarım
Ömrüm gitti sevdam bitti
İnan ben hiç büyümedim ki
***
Hayat nedir nedir anne
Bir oyun bir masal değil mi
Kırıldı bak oyuncaklarım
Ömrüm gitti sevdam bitti
İnan ben hiç büyümedim ki
***
Benim hiç sapanım olmadı anne
Ne kuşları vurdum
Ne kimsenin camını kırdım
Çok uslu bir çocuk değildim ama
Seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım
Ben hayatım boyunca
Bir tek kendimi vurdum
***
Suskun görünsem de
Fırtınalı ve mağrurdum anne
Bir mızrak gibi
Aynada hep dik durdum anne
Ben sana hiç bir gün laf getirmedim
Leke sürmedim
Ama göğsümü çok hırpaladım
Kalbimi çok yordum
Ben hayatım boyunca, en çok kendimi sordum
***
Benim hiç sevgilim olmadı anne
Ne bir yuva kurdum
Ne bir gün şansım güldü
Öpemeden bir bebeğin gıdısını
Tükendi gitti çağım
Bir muhabbet kuşum vardı
O da yalnızlıktan öldü
***
Sen beni göğsünde hep
Acılarla mı soğurdun anne
Yoksa evlat diye
Koca bir taş mı doğurdun anne
Eziyet değilim, zahmet değilim
Musibet hiç değilim;
Bir senin mi balına sinek kondu, söylesene
Doğurdun da beni
Ne ile yoğurdun anne
***
Benim hiç hayalim olmadı anne
Ne seni rahat ettirdim
Ne kendim ettim rahat
Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat
Kaybolmuş bir anahtar kadar
Sahipsizim anne
Ne omuzumda bir dost eli
Ne saçımda bir şefkat
***
Say ki yollardan akan
Şu faydasız çamurdum anne
Say ki ıslanmaktım, üşümektim
Say ki yağmurdum anne
Bunca yıldır gözyaşlarını
Hangi denizlere sakladın
Oy ben öleyim
Sen beni ne diye doğurdun anne
***
Hayat nedir nedir anne
Bir oyun bir masal değil mi
Kırıldı bak oyuncaklarım
Ömrüm gitti sevdam bitti
İnan ben hiç büyümedim ki
***
Hayat nedir nedir anne
Bir oyun bir masal değil mi
Kırıldı bak oyuncaklarım
Ömrüm gitti sevdam bitti
İnan ben hiç büyümedim ki
İnan ben hiç büyümedim ki