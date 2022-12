Yusuf Hayaloğlu

Hayat nedir nedir anne Bir oyun bir masal değil mi Kırıldı bak oyuncaklarım Ömrüm gitti sevdam bitti İnan ben hiç büyümedim ki *** Hayat nedir nedir anne Bir oyun bir masal değil mi Kırıldı bak oyuncaklarım Ömrüm gitti sevdam bitti İnan ben hiç büyümedim ki *** Benim hiç sapanım olmadı anne Ne kuşları vurdum Ne kimsenin camını kırdım Çok uslu bir çocuk değildim ama Seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım Ben hayatım boyunca Bir tek kendimi vurdum *** Suskun görünsem de Fırtınalı ve mağrurdum anne Bir mızrak gibi Aynada hep dik durdum anne Ben sana hiç bir gün laf getirmedim Leke sürmedim Ama göğsümü çok hırpaladım Kalbimi çok yordum Ben hayatım boyunca, en çok kendimi sordum *** Benim hiç sevgilim olmadı anne Ne bir yuva kurdum Ne bir gün şansım güldü Öpemeden bir bebeğin gıdısını Tükendi gitti çağım Bir muhabbet kuşum vardı O da yalnızlıktan öldü *** Sen beni göğsünde hep Acılarla mı soğurdun anne Yoksa evlat diye Koca bir taş mı doğurdun anne Eziyet değilim, zahmet değilim Musibet hiç değilim; Bir senin mi balına sinek kondu, söylesene Doğurdun da beni Ne ile yoğurdun anne *** Benim hiç hayalim olmadı anne Ne seni rahat ettirdim Ne kendim ettim rahat Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat Kaybolmuş bir anahtar kadar Sahipsizim anne Ne omuzumda bir dost eli Ne saçımda bir şefkat *** Say ki yollardan akan Şu faydasız çamurdum anne Say ki ıslanmaktım, üşümektim Say ki yağmurdum anne Bunca yıldır gözyaşlarını Hangi denizlere sakladın Oy ben öleyim Sen beni ne diye doğurdun anne *** Hayat nedir nedir anne Bir oyun bir masal değil mi Kırıldı bak oyuncaklarım Ömrüm gitti sevdam bitti İnan ben hiç büyümedim ki *** Hayat nedir nedir anne Bir oyun bir masal değil mi Kırıldı bak oyuncaklarım Ömrüm gitti sevdam bitti İnan ben hiç büyümedim ki İnan ben hiç büyümedim ki