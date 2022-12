Yusuf Hayaloğlu

Dün sahilde karşılaştık... Biran gözüm ısırdı, sonra birden tanıdım Düşmemek için zor tuttum kendimi Bacaklarım titredi, bir ağaca yaslandım... *** Yırtılan bir mektup gibi Sisli hatıraların gerisinden bakıyordu.. Eski bir sevdanın durulmamış nehirleri Çırpınarak yüreğime akıyordu. *** Hatırladığım bir sonbahar günüydü, Karşımızdaki yeni eve taşındılar Bütün gün bakışıp duruyorduk Gözleri sanki birer kurşundular! *** O zamanlar ben, zıpkın gibi bir çocuktum; Liseye yeni başlamıştım Onun saçlarını geriye savurup Çapkınca gülümsemesinden hoşlanmıştım... *** Ne zaman cama çıksam, karşı balkonda Itırlı bir çiçek gibi tütüyordu Ne zaman buluşalım desem, olmaz diyordu Mektuplaşmak ona yetiyordu... *** Bir Temmuz akşamıydı, unutmam Yazlık sinema daha yeni dağılmıştı; Bahçe kapısında sıkıştırıp öpmüştüm, İçeri kaçıp saatlerce ağlamıştı... *** Sonraları çok konuştuk, gezdik Bazen ağlaşıp bazen gülüştük Çılgın gibiydik, her fırsatta buluştuk, Uluorta öpüştük, herkesin diline düştük... *** Ailesi baş edemedi, Mersin deki halasına gönderdi Hiç arayıp sormadım Ben o sıralar devrimci oldum. Mahalleden ayrılıp yıllarca eve de uğramadım.. *** Dünyam değişmişti artık Memleketin gidişatını hiçmi hiçbeğenmiyordum Forumlara, yürüyüşlere katılıyor, Durmadan şiir okuyup,ajitasyon çekiyordum.. *** Ah o gençlik rüzgarı ah.. Ezilen insanları tek başıma kurtaracağımı sandım Anarşik bir eylem sırasında Seken kurşunlarla bacağımdan yaralandım... *** Ameliyatın ardından yıllarca yattım içerde, Dosyam bir hayli kabarmıştı... Beni o nemli koğuşlarda Vefakar anamdan başka hiç kimse aramamıştı... *** İçerden çıkınca onu sordum Bir astsubayla evlenip buradan gitmişti.. Oysa kibrit ahusuyla koluma dağladığım İsmi hala silinmemişti... *** Hayat devam ediyordu İçkiye vurmuştum, unutmayı deniyordum Pencerenin önünde, kuruyan bir çiçek gibi Günden güne tükeniyordum.. *** Anam çökmüştü artık, ölmeden mürüvvet istiyordu Bazan oturup dertleşirdik.. Kimsesiz bir kadın varmış, körmüş, olur demiş Bende fazla uzatmadım, evlendik. *** Geçmişe ait ne varsa; mektuptu,resimdi. Bir bir ayırıp yaktım ateşte. Nasıl gittiğini sorarsanız, ne bileyim, Kör-topal gidiyor işte.. *** Ne varki, o hırçın saçları hepyüzüme savruluyor Balkona her baktığımda. Pişmanlık, bir eski yara gibi Hala kımıldayıp duruyor onu hatırladığımda. *** Biiyorum, onunla olsaydım böyle kavga edip durmazdım yüreğimle. Biliyorum, bu sevdayı ben yıktım, Ben öldürdüm bu hoyrat ellerimle.! *** Dün sahilde karşılaştık Bir an boş bulundum,sendeler gibi oldum Öyle bir baktı ki, ben o gözlerde Bir ömrün bütün acılarını buldum... *** Bir şeyler söylemek ister gibiydi Başını eğip, gitti çocuklarının yanına Nedendir bilmiyorum, fakat Girmek istemedi sanki, kocasının koluna. *** Ardından koşup durduramadım, ona soramadım Öylece dona kaldım. Çünkü o anarşik eylemden beri Ben artık deynekli bir topaldım!...