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7/24 Dinle Yusuf Kaya

Yusuf Kaya

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01

Yaradanım

Yusuf Kaya 04:32
02

Rabbim

Yusuf Kaya 04:06
03

Benim Bekleyenim Var

Yusuf Kaya 02:36
04

Bu Gece Misafirim Ol

Yusuf Kaya 04:07
05

İntizarım Var Sende

Yusuf Kaya 05:11
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