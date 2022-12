Yusuf Taşkın

Ağla sevdam Ağla zorba bu dünya Ağla susma ağla Ağla ağla *** Kördüğüm çember, dört duvar Canevinde bıkar can uçar Boş kalır o hanlar saraylar *** Beni sen al yeminim var Kül oldum söndüm ateşine sar Sar al beni sana sar Sar sar bana sensin yar *** Habersiz kuşlar geçer Geceler zehir zıkkım Gözlerimi sel basmış Yağmurlar ardındayım Aşığım ben sana çok aşığım Yola çık yollardayım off *** Kördüğüm çember, dört duvar Canevinde bıkar bu can uçar Boş kalır o hanlar saraylar