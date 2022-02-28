Yusuf Taşkın

Ağla Sevdam Şarkı Sözleri
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Ağla sevdam
Ağla zorba bu dünya
Ağla susma ağla
Ağla ağla
***
Kördüğüm çember, dört duvar
Canevinde bıkar can uçar
Boş kalır o hanlar saraylar
***
Beni sen al yeminim var
Kül oldum söndüm ateşine sar
Sar al beni sana sar
Sar sar bana sensin yar
***
Habersiz kuşlar geçer
Geceler zehir zıkkım
Gözlerimi sel basmış
Yağmurlar ardındayım
Aşığım ben sana çok aşığım
Yola çık yollardayım off
***
Kördüğüm çember, dört duvar
Canevinde bıkar bu can uçar
Boş kalır o hanlar saraylar