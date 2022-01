Yüzyüzeyken Konuşuruz müzik grubu, Kaan Boşnak ve Engin Sevik’in 2011’de bir araya gelmesiyle kuruldu. Söz yazarı olan Kaan Boşnak’ın şarkılarını bir arkadaşı ile çalıp kaydetmesi ardından sosyal medyada yayınlaması ile tanınmaya başladı. İlgi çekici olan grup adı ve farklı tarzı ile dinleyicilerinin ilgisini kısa sürede çekti. İlk zamanlarda Kaan Boşnak kendi şarkılarını yayınlasa da daha sonra birçok farklı müzisyenin katılımıyla grup son halini aldı. Grup sosyal medyanın gücü ile büyük kitlelere ulaştı. Grubun gitarında, vokalinde ve kuruluşunda Kaan Boşnak yer almaktadır. Engin Sevik elektronik gitarda, Can Tunaboylu basgitarda, Ahmet Can Kalyoncu ise davulda yer aldı. Resul Baransel Ökmen ise Yüz Yüzeyken Konuşuruz grubunun klavyesinde yer aldı. Kaan Boşnak, Yüzyüzeyken Konuşuruz’un isminin nereden geldiğini Rave Mag’e 2013 yılında şu sözlerle anlattı: “Akustik performanslarımın çekimini yapan arkadaşım Ozan ile internet üzerinde konuşurken ismin ne olacağına dair konuşmaya başladığımızda “Daha sonra yüzyüzeyken konuşuruz” derken bu lafa güldük ve tamam böyle kalsın dedik.” YYK 3 yıl içinde yavaş yavaş, her gün yeni insanların keşfetmesiyle başarı yakaladı. İlk başlarda Yüzyüzeyken Konuşuruz bir projeyken grup daha sonra kuruldu. Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu en büyük solo konserini 2019 yılında Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi. Bu konseri kayıt altına alınıp aynı yıl 25 Ekim'de ise yayımlandı. Grup 2020 yılında 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde yılın grubu unvanını alarak ulaştığı büyük başarıyı gözler önüne serdi. Kısa sürede başarılı albümler ile büyük ses getiren Yüz Yüzeyken Konuşuruz, kurulduğu tarihten bu zamana üç tane albüm yayımladı. Albümler büyük başarı yakaladı. Birbirinden başarılı ve ilgi gören bu albümler ise; 2013 yılında Evdekilere Selam, 2014 yılında Otoban Sıcağı, 2018 yılında ise Akustik Travma'dır. İlk albümü Evdekilere Selam’ı 2013 yılında anlaştığı müzik şirketi ile yayınladı. Grup 9 tane single çıkardı. İlk single'ları 2014 yılında çıkardıkları Kaş'tır. Ardından 2017 yılında ise Ne Fark Eder, Canavar ve Sandal olmak üzere 3 single çıkararak büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Grubun dinleyicileri tarafından en çok beğenilen single’ları ise 2018 Boş Gemiler ve 2019 Ölsem Yeridir oldu. İlerleyen zamanda ise 2020 yılında çıkan Kazılı Kuyum ve 2021 yılında çıkan Sen Varsın Diye ve Son Seslenişim takip etti.