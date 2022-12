Yüzyüzeyken Konuşuruz

Tut elimi, bur'dan gidelim "Olmaz" demeden, dinle beni bi' Rüzgârım söndü, dindi ateşim Ah bebeğim, ben hâlâ deliyim *** Sen yokken ne gece ne de gündüz Ne ay var ne tek bi' yıldız Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum *** Sen yokken ne gece ne de gündüz Ne ay var ne tek bi' yıldız Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum *** Tut elimi, bur'dan gidelim "Olmaz" demeden, dinle beni bi' Rüzgârım söndü, dindi ateşim Ah bebeğim, ben hâlâ deliyim *** Sen yokken ne gece ne de gündüz Ne ay var ne tek bi' yıldız Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum *** Sen yokken ne gece ne de gündüz Ne ay var ne tek bi' yıldız Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum