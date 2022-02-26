Dinle Beni Bir Şarkı Sözleri
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Yüzyüzeyken Konuşuruz
Dinle Beni Bir
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Tut elimi, bur'dan gidelim
"Olmaz" demeden, dinle beni bi'
Rüzgârım söndü, dindi ateşim
Ah bebeğim, ben hâlâ deliyim
***
Sen yokken ne gece ne de gündüz
Ne ay var ne tek bi' yıldız
Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum
***
Sen yokken ne gece ne de gündüz
Ne ay var ne tek bi' yıldız
Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum
***
Tut elimi, bur'dan gidelim
"Olmaz" demeden, dinle beni bi'
Rüzgârım söndü, dindi ateşim
Ah bebeğim, ben hâlâ deliyim
***
Sen yokken ne gece ne de gündüz
Ne ay var ne tek bi' yıldız
Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum
***
Sen yokken ne gece ne de gündüz
Ne ay var ne tek bi' yıldız
Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum