Esen Şarkı Sözleri
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Yüzyüzeyken Konuşuruz
Esen
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Bana sen gibi bakmadı kimse
Beni sen gibi öpmedi kimse
Sen nereden çıktın geldin
Dalga geçen sözlerinle
Ama korkak gözlerinle bilsen
Nasıl delip geçtin
***
Zaman yok yol gitmiyor
Anlatarak bitmiyor, dertler dertler
Kafamda binbir desen
Sense rüzgarsız esen
Tek nefeste karıştı tüm renkler
***
Sevenim sevmeyenim arsız
Sensizlik b*ktan farksız
Ben neye doğru evrildim?
Güneşimsin gökyüzümde
Yada gök senin yüzünde
Anlamlar aşıp geldim