Yüzyüzeyken Konuşuruz

Bana sen gibi bakmadı kimse Beni sen gibi öpmedi kimse Sen nereden çıktın geldin Dalga geçen sözlerinle Ama korkak gözlerinle bilsen Nasıl delip geçtin *** Zaman yok yol gitmiyor Anlatarak bitmiyor, dertler dertler Kafamda binbir desen Sense rüzgarsız esen Tek nefeste karıştı tüm renkler *** Sevenim sevmeyenim arsız Sensizlik b*ktan farksız Ben neye doğru evrildim? Güneşimsin gökyüzümde Yada gök senin yüzünde Anlamlar aşıp geldim