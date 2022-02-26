Yüzyüzeyken Konuşuruz

Hiçe bağırıyorum sesimi duyun Sizi seveni üzün, düzene uyun Sen kazamazsın, kazılı kuyum Ben su muyum Bunları kaldırayım *** Ama karşımdaki beni görmüyor Ruhum alev aldı sönmüyor Ben dönüyorum dünyam dönmüyor Kime söveyim Kimlere saldırayım *** Kalan olmadın Giden olmadın Bana bir kere Gülen olmadın *** Kalan öyle ben Giden öyle sen Bu gidişle ben Biterim anladım Kalan olmadın Giden olmadın Bana bir kere Gülen olmadın *** Kalan öyle ben Giden öyle sen Bu gidişle ben Biterim anladın mı beni *** Seslendim ben sana kaç kere Adını demeden Hislendim, pislendim Hiçbir şey istemeden *** Pişmanlık demode artık Ben söylemeden Geri dön, geri dön, geri dön Geri dön, geri dön, geri *** Kalan olmadın Giden olmadın Bana bir kere Gülen olmadın *** Kalan öyle ben Giden öyle sen Bu gidişle ben Biterim anladım *** Kalan olmadın Giden olmadın Bana bir kere Gülen olmadın *** Kalan öyle ben Giden öyle sen Bu gidişle ben Biterim anladın mı beni