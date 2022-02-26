Kazılı Kuyum Şarkı Sözleri
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Yüzyüzeyken Konuşuruz
Kazılı Kuyum
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Hiçe bağırıyorum sesimi duyun
Sizi seveni üzün, düzene uyun
Sen kazamazsın, kazılı kuyum
Ben su muyum
Bunları kaldırayım
***
Ama karşımdaki beni görmüyor
Ruhum alev aldı sönmüyor
Ben dönüyorum dünyam dönmüyor
Kime söveyim
Kimlere saldırayım
***
Kalan olmadın
Giden olmadın
Bana bir kere
Gülen olmadın
***
Kalan öyle ben
Giden öyle sen
Bu gidişle ben
Biterim anladım
Kalan olmadın
Giden olmadın
Bana bir kere
Gülen olmadın
***
Kalan öyle ben
Giden öyle sen
Bu gidişle ben
Biterim anladın mı beni
***
Seslendim ben sana kaç kere
Adını demeden
Hislendim, pislendim
Hiçbir şey istemeden
***
Pişmanlık demode artık
Ben söylemeden
Geri dön, geri dön, geri dön
Geri dön, geri dön, geri
***
Kalan olmadın
Giden olmadın
Bana bir kere
Gülen olmadın
***
Kalan öyle ben
Giden öyle sen
Bu gidişle ben
Biterim anladım
***
Kalan olmadın
Giden olmadın
Bana bir kere
Gülen olmadın
***
Kalan öyle ben
Giden öyle sen
Bu gidişle ben
Biterim anladın mı beni