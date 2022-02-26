Yüzyüzeyken Konuşuruz

Bugünlerde sarhoşum böyle aklım havada Düşündüğüm net bi' şey yok öyle boş tenhada Dolandım bütün gece bütün bi' ay bütün sene Ne fark eder *** Üzülmüştüm üzmüştüm biraz üşümüştüm de Kendime bile uzaktaydım düştüm epeyce Belki öptüm belki sevdim belki senden bahsettim Ne fark eder *** Bi' sabah uyandım yoktun arandım yoktun Hala bulamıyorum Bugünüme vardım çoktan uyandım Artık hiç istemiyorum *** Bi' sabah uyandım yoktun arandım yoktun Hala bulamıyorum Bugünüme vardım çoktan uyandım Artık hiç istemiyorum *** Attığım mesajları ciddiye almadın dimi? Hayvan gibi içmişim yine tutamadım kendimi Yoktu hiçbir beklentim Zaten olsaydı bile Ne fark eder *** Geçmişime göre şimdi daha az saçım var Yalan olmuş yarınlarım biraz da acım var Birazı senden kalan biraz da senden öncekilerden Ne fark eder *** Bi' sabah uyandım yoktun arandım yoktun Hala bulamıyorum Bugünüme vardım çoktan uyandım Artık hiç istemiyorum *** Bi' sabah uyandım yoktun arandım yoktun Hala bulamıyorum Bugünüme vardım çoktan uyandım Artık hiç istemiyorum