Yüzyüzeyken Konuşuruz

Kendime gelemedim hala dün geceden beridir Uçtum ardından ama düşsem yeridir İçimde bir his var ki, Tanımadım inan ki Sanırım yenidir Ah, ölsem yeridir *** Gelemem ben sana, gelemem ben Öperim seni, sana doyamam ben Uzandım, kaçtın, tuttum sandım Şimdi gel desen de gelemem ben, sana gelemem ben Öperim seni, sana doyamam ben *** İkilemi çözemedim hâlâ ama yok ki sorasım Ne zaman buradaydın ki şimdi kaybolasın Bi' gün bi' kuşluk vakti, Uyanamadım inan ki Saatim geridir Ah, ölsem yeridir *** Gelemem ben sana, gelemem ben Öperim seni, sana doyamam ben Uzandım, kaçtın, tuttum sandım Şimdi gel desen de gelemem ben, sana gelemem ben Öperim seni, sana doyamam ben