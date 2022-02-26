Ölsem Yeridir Şarkı Sözleri
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Yüzyüzeyken Konuşuruz
Ölsem Yeridir
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Kendime gelemedim hala dün geceden beridir
Uçtum ardından ama düşsem yeridir
İçimde bir his var ki,
Tanımadım inan ki
Sanırım yenidir
Ah, ölsem yeridir
***
Gelemem ben sana, gelemem ben
Öperim seni, sana doyamam ben
Uzandım, kaçtın, tuttum sandım
Şimdi gel desen de gelemem ben, sana gelemem ben
Öperim seni, sana doyamam ben
***
İkilemi çözemedim hâlâ ama yok ki sorasım
Ne zaman buradaydın ki şimdi kaybolasın
Bi' gün bi' kuşluk vakti,
Uyanamadım inan ki
Saatim geridir
Ah, ölsem yeridir
***
Gelemem ben sana, gelemem ben
Öperim seni, sana doyamam ben
Uzandım, kaçtın, tuttum sandım
Şimdi gel desen de gelemem ben, sana gelemem ben
Öperim seni, sana doyamam ben