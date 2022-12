Yüzyüzeyken Konuşuruz

Seni bir kere görsem belki rahatlar içim Yıllar oldu görmedim, belki de biraz özledim Nasıl bir sevdaysa ancak kalbimi dağladım Seni kaybedip ağladım Üstümden sanki trenler geçti, yine el salladım *** Belki sen varsın diye Belki duyarsın diye Beni anlarsın, soru sormazsın Ah, yetmedi mi be *** Belki sen varsın diye Belki duyarsın diye Beni anlarsın, soru sormazsın Ah, yetmedi mi be *** Bir yere varacak hâlim yok saatim geç oldu Buradan kaçabilenler gitmiş çok göç oldu Nereye gizlenmiş bilmem bu işin anahtarı Çoğumuzun berbat hayatları Birden durdum bak içimden geldi, nasıl da afalladım *** Çünkü sen varsın diye Orada duyarsın diye Beni anlarsın, soru sormazsın Ah, yetmedi mi be *** Belki sen varsın diye Belki duyarsın diye Beni anlarsın, soru sormazsın Ah, yetmedi mi be *** Gel saklanacak bir yer bulalım İkimiz bir, sen benim sırdaşım ol Bak ne kaldı inadından Seni soludum dumanımdan Sen benim yanlışım ol *** Belki sen varsın diye Belki duyarsın diye Beni anlarsın, soru sormazsın Ah, yetmedi mi be *** Belki sen varsın diye Belki duyarsın diye Beni anlarsın, soru sormazsın Ah, yetmedi mi be