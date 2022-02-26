Yüzyüzeyken Konuşuruz

Hep beni bil beni söyle dilinden düşmeyeyim Fırtınalarım olsa da bu ara güneşliyim Yollardayım, yorgunum, uykusuz ve dengesiz Ama boşver bunları, sağlığın yerinde mi? *** İsmin bir şarkı ve ben hep seni söylerim Başkalarına baksa da seni arar gözlerim Yabancıyım, uyumsuz, sıkılgan ve eğreti Tüm bunlara rağmen hala benimlesin *** Akıyormuş zaman, ben ittirmesem de Gülümsersem sana gülecek misin sen de Günler karışıyor, insan alışıyor Vapurlar yanaşıyor içinden sen inmesen de *** Şu son bir buçuk sene gerçek bir düşüştü Sana olan aşkım artık bir deliliğe dönüştü Kavgalar ve polisler,dost kazıkları ve hapisler Tüm bunlar olurken çocuk büyümüştü