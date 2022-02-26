Uykusuz ve Dengesiz Şarkı Sözleri
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Yüzyüzeyken Konuşuruz
Uykusuz ve Dengesiz
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Hep beni bil beni söyle dilinden düşmeyeyim
Fırtınalarım olsa da bu ara güneşliyim
Yollardayım, yorgunum, uykusuz ve dengesiz
Ama boşver bunları, sağlığın yerinde mi?
***
İsmin bir şarkı ve ben hep seni söylerim
Başkalarına baksa da seni arar gözlerim
Yabancıyım, uyumsuz, sıkılgan ve eğreti
Tüm bunlara rağmen hala benimlesin
***
Akıyormuş zaman, ben ittirmesem de
Gülümsersem sana gülecek misin sen de
Günler karışıyor, insan alışıyor
Vapurlar yanaşıyor içinden sen inmesen de
***
Şu son bir buçuk sene gerçek bir düşüştü
Sana olan aşkım artık bir deliliğe dönüştü
Kavgalar ve polisler,dost kazıkları ve hapisler
Tüm bunlar olurken çocuk büyümüştü