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Zafer Dilek
Zafer Dilek
5 Parça | 17:34
Türk Sanat Müziği eserlerini Batı müziği anlayışıyla enstrümantal olarak seslendiren usta sanatçı Zafer Dilek'in Yeşilçam için yapmış olduğu müzikleri derlediğimiz çalma listesi...
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01
Çiçekler Ekiliyor
Zafer Dilek
02:38
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02
Çarşambayı Sel Aldı
Zafer Dilek
04:07
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03
Süpürgesi Yoncadan
Zafer Dilek
03:18
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04
Dilo Dilo Yaylalar
Zafer Dilek
03:50
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05
Yekte
Zafer Dilek
03:41
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