Zafer İşleyen

Ergenekon'dan çıktık biz Demir dağları yaktık biz Orta Asya'dan göç edip Batıya doğru aktık biz Satuk Buğra Han ile Allah'a kulluğu seçtik Nizamı Alem yolunda Dört bir yana akın ettik biz Malazgirt'te Alparslan Seferlerde Yavuz olduk Haçlılara Kılıçaslan Düşman başına gürz olduk Biz Fatih'in ordusuyuz Bizler Ulubatlı Hasan Denizlerde Barbaros'uz Biziz tarihler yazan Kuvay-ı Milliye olduk Başkumandan başımızda Kurtuluş için savaştık Genç ihtiyar yaşımızda Antep, Maraş, Urfa'da Çanakkale Galiçya'da Yüzbinlerce şehit verdik Biz bu vatan uğrunda Kızıl rüzgar bu vatana Esmesin diye set olduk Can koyduk meydanlara Hainleri vurdurduk Gün ola harman ola Derdimize derman ola Bizler hazırız her zaman Başkandan ferman ola Alperenleriz, Alperenleriz Biz bu vatan için can verenleriz