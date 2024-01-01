Alperenleriz Şarkı Sözleri
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Zafer İşleyen
Alperenleriz
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Ergenekon'dan çıktık biz
Demir dağları yaktık biz
Orta Asya'dan göç edip
Batıya doğru aktık biz
Satuk Buğra Han ile
Allah'a kulluğu seçtik
Nizamı Alem yolunda
Dört bir yana akın ettik biz
Malazgirt'te Alparslan
Seferlerde Yavuz olduk
Haçlılara Kılıçaslan
Düşman başına gürz olduk
Biz Fatih'in ordusuyuz
Bizler Ulubatlı Hasan
Denizlerde Barbaros'uz
Biziz tarihler yazan
Kuvay-ı Milliye olduk
Başkumandan başımızda
Kurtuluş için savaştık
Genç ihtiyar yaşımızda
Antep, Maraş, Urfa'da
Çanakkale Galiçya'da
Yüzbinlerce şehit verdik
Biz bu vatan uğrunda
Kızıl rüzgar bu vatana
Esmesin diye set olduk
Can koyduk meydanlara
Hainleri vurdurduk
Gün ola harman ola
Derdimize derman ola
Bizler hazırız her zaman
Başkandan ferman ola
Alperenleriz, Alperenleriz
Biz bu vatan için can verenleriz