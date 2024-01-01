Aynı yolda Şarkı Sözleri
Zafer İşleyen Aynı yolda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zafer İşleyen Aynı yolda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aynı yolda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Bıçak gibi keskin soğuk rüzgardan
Aşılmaz denilen yüce dağlardan
Çekilen setleri yıkıp birer birer
Tufan olup yine koptuk çağlardan
Yeniden cemre gibi toprağa düştük
Kaç şafakta karanlık sinesini deştik
Dönen dönsün, kalan kalsın
Biz gideriz aynı yolda yar
Yeter ki dost sağ olsun
Biz yürürüz aynı yolda yar
Eğilmeden bükülmeden
Biz gideriz aynı yolda yar
Gün batarken dağa siner gölgemiz
Dolunayda arşa çıkar öfkemiz
Tanır bizi, bilir bizi dost düşman
Söylenecek sözümüzü söyleriz