Zafer İşleyen

Ey yurdum Şarkı Sözleri
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Göz açtım, seni gördüm ilk önce
Ey yurdum candan öte cansın sen
Vuruldum sana on sekizimde
Ey yurdum yardan öte yarsın sen
Ey yurdum feda olsun can sana
Dökülen kanlar sana
Feda olsun ey yurdum
Bağrında şehidimin kanı var
Olamazsın başkasına asla yar
Toprağım, sen al beni bağrına sar
Çatlasın dört yanında düşmanlar