Zafer İşleyen

Hak bildiğimi hak yolunda Vurmayız biz, vurduramazlar Her zamanda, her mekanda Yılmayız biz, yıldıramazlar Çelikten bir bileğimiz Ateştendir yüreğimiz Kahraman Türk milletiyiz Korkmayız biz, korkutamazlar Sesimize ses ver anadolu Yüreğimiz iman dolu Cesaretle yürüdüğümüz Yolumuz istiklal yolu Kuzey Kıbrıs Türk kalacak Bayrağımız dalgalanacak Kerkük yeniden haykıracak Susmayız biz, susturamazlar Kürt, Türkmen'in öz gardaşı Alevi Sünni hak yoldaşı Devlettir her şeyin başı Böldürmeyiz, böldüremezler