İstiklal yolu Şarkı Sözleri
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Zafer İşleyen
İstiklal yolu
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Hak bildiğimi hak yolunda
Vurmayız biz, vurduramazlar
Her zamanda, her mekanda
Yılmayız biz, yıldıramazlar
Çelikten bir bileğimiz
Ateştendir yüreğimiz
Kahraman Türk milletiyiz
Korkmayız biz, korkutamazlar
Sesimize ses ver anadolu
Yüreğimiz iman dolu
Cesaretle yürüdüğümüz
Yolumuz istiklal yolu
Kuzey Kıbrıs Türk kalacak
Bayrağımız dalgalanacak
Kerkük yeniden haykıracak
Susmayız biz, susturamazlar
Kürt, Türkmen'in öz gardaşı
Alevi Sünni hak yoldaşı
Devlettir her şeyin başı
Böldürmeyiz, böldüremezler