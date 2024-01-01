Kiziroğlu Şarkı Sözleri
Zafer İşleyen Kiziroğlu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Zafer İşleyen Kiziroğlu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kiziroğlu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Bir hışımla geldi geçti
Kiziroğlu Mustafa Bey
Köroğlu'nu deldi geçti
Ağam kim, paşam kim
Hanım kim, nigar kim
Kiziroğlu Mustafa Bey
Bir beyin oğlu, Zor Bey'in oğlu
Hay edende haya tepe
Huy edende huya tepe
Köroğlu'nu suya tepe
Bir atı var ala paça
Mecel vermez kırat kaça
Az kalsın ortadan biçe