Turana doğru Şarkı Sözleri
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Zafer İşleyen
Turana doğru
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Edirne'den Kars'a değil
Türk olan her yere
Alperenlik töremizde
Ulu bir sefere
Işık saçsın Kızıl Elma
Kaplasın her yeri
Dünya görsün
Oğuz boylu Alperenleri
Yürüyelim Ural'a Altay'a doğru
Tuna'dan Hazar'a doğru
Al bayrağı alıp da gidelim
Turan'a doğru
Her yana doğru
Mazlumların umuduyuz
Zalimleri korkusu
Özümüzde yanan ateş
Türk İslam Ülküsü
Hakk'ın kulu, son elçinin
Ümmetiyiz biz
Hakk'ın ismini yücelten
Milletiyiz biz
Geldiği gün kutlu vakit
Yüceltip tuğları
Değiştireceğiz elbet
Bir gün çağları
Hoca Ahmet Yesevi'den
Aldığımız öğüt
Müslümanca, Türk'çe yaşa
Sevgiyi büyüt