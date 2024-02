Zafer İşleyen

Edirne'den Kars'a değil Türk olan her yere Alperenlik töremizde Ulu bir sefere Işık saçsın Kızıl Elma Kaplasın her yeri Dünya görsün Oğuz boylu Alperenleri Yürüyelim Ural'a Altay'a doğru Tuna'dan Hazar'a doğru Al bayrağı alıp da gidelim Turan'a doğru Her yana doğru Mazlumların umuduyuz Zalimleri korkusu Özümüzde yanan ateş Türk İslam Ülküsü Hakk'ın kulu, son elçinin Ümmetiyiz biz Hakk'ın ismini yücelten Milletiyiz biz Geldiği gün kutlu vakit Yüceltip tuğları Değiştireceğiz elbet Bir gün çağları Hoca Ahmet Yesevi'den Aldığımız öğüt Müslümanca, Türk'çe yaşa Sevgiyi büyüt