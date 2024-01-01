Zafer Peker

Al Pabuçlarını [Bölüm] Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra? Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra? Madem unuttun beni kendi aklında Her şeyini alda git bana bırakma Madem unuttun beni kendi aklında Her şeyini alda git bana bırakma Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra? [Nakarat] Sen beni sevsen ne yazar sanki? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Aldattıysam ne olur yani? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari [Bölüm] Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra? Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra? Madem unuttun beni kendi aklında Her şeyini alda git bana bırakma Madem unuttun beni kendi aklında Her şeyini alda git bana bırakma Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra? [Nakarat] Sen beni sevsen ne yazar sanki? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Aldattıysam ne olur yani? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Sen beni sevsen ne yazar sanki? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Aldattıysam ne olur yani? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Sen beni sevsen ne yazar sanki? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Aldattıysam ne olur yani? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Sen beni sevsen ne yazar sanki? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Aldattıysam ne olur yani? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Sen beni sevsen ne yazar sanki? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Aldattıysam ne olur yani? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari

Kafayı Taktım Sana [Bölüm] Ah o gözlerine Ah o sözlerine Nazar değmesin sevdiğim Ah o gözlerine Ah o sözlerine Nazar değmesin sevdiğim Vurulmuşum ben sana farkıma varsana Yara aldım kalbimden artık anlasana Kiminsin kiminlesin bilmiyorum ama Seviyorum seni ben gel bana [Nakarat] Kafayı taktım sana anlasana Sararıp solmadan gel aşkını ver bana Kafayı taktım sana anlasana Sararıp solmadan gel aşkını ver bana [Bölüm] Ah o gözlerine Ah o sözlerine Nazar değmesin sevdiğim Ah o gözlerine Ah o sözlerine Nazar değmesin sevdiğim Vurulmuşum ben sana farkıma varsana Yara aldım kalbimden artık anlasana Kiminsin kiminlesin bilmiyorum ama Seviyorum seni ben gel bana ***

Korkutamaz Beni Teslim oldum sana umurumda değil Yaz yağmuru kadar kısa sürse bile Her ayrılık keder öncekinden beter Bir hançerde sen vur bana ne fark eder *** Verdim gitti al bu gönül senin Sevdim gitti günah sevap benim Verdim gitti al yüreğim senin Sevdim gitti doru yanlış benim *** İnatçı ellerim istiyor seni Sonu yok bilsemde ne fark eder Vedalar hep aynı aynı nasıl olsa Bir eksik bir fazla ne fark eder *** Korkutamaz beni ben alıştım canım En derin dert bile korkutamaz beni Korkutamaz beni ben neler yaşadaım En yanlış aşk bile korkutamaz beni *** Verdim gitti al bu gönül senin Sevdim gitti günah sevap benim Verdim gitti al yüreğim senin Sevdim gitti doru yanlış benim

Kolay mı Ayrılmak bu bir teselli ayrılık değil gelir geçer sanma sakın bu heves değil bir anlık öfke sensizlik değil hani senin olmak varya tesadüf değil *** Yapma ne olur sensiz vurgunum ah suskunum gitme ne olur sana vurgunum ah vurgunum *** Kolaymı ayrılmak canıma can olmuşsun Aşkımın esiri herşeyim sen olmuşsun Kolaymı ayrılmak canıma can olmuşsun Aşkımın esiri herşeyim sen olmuşsun

Ya Seninle Ya da Sensiz Gönlüm yorgun düştü sevdandan Gitme aşkının göster bana Hasretinden usandım ama Kül oldum artık yana yana *** Beni senden ayırma zor olur Beni üzme yıkma ne olur ah Özlüyorum sensiz yanık yüreğim Kahrolurum gitme güzelim Üzülür ağlarsın sen böyle aşk bulamazsın *** Ya seninle yada sensiz Durumumuz gör bak çaresiz Beni yorma beni kolla Olamam ben sensiz tek başıma

Sensiz Sabah Olmuyor Buralarda cok yalnızım Ariyorum her an seni acılarım son bulurdu tutabilsem ellerini *** Sensiz sabah olmuyor uyaniyorum ansızın sensiz gün dogmuyor ah yalnızım çok yalnızım x2 *** Aşılmaz yollardayım, bir garip diyardayım öyle çok özledim ahh doluyor , gözlerim ahh yanıyor , bedenim ahh yalnızım çok yalnızım *** Sensiz sabah olmuyor uyanıyorum ansızın sensiz gün dogmuyor ah yalnızım çok yalnızım *** karanlıkdan niye kaçıyorum ah düsünceler alır beni dalga dalga sana geliyorum ah rüyalarda , geceleri *** Sensiz sabah olmuyor uyaniyorum ansizin sensiz gün dogmuyor ah yalnızım çok yalnızım x2 *** Aşılmaz yollardayım, bir garip diyardayım öyle çok özledim ahh doluyor , gözlerim ahh yanıyor , bedenim ahh yalnızım çok yalnızım *** Sensiz sabah olmuyor uyaniyorum ansizin sensiz gün dogmuyor ah yalnızım çok yalnızım x2

Mest Olalım Neyleyim hayatı yoksan eğer Ben seninim sen başka bir alem Bak canım acıyor dert büyüyor insafa gel dön biraz ayıp oluyor Ölü vereyim uğruna Yeter ki beni bırakma Gel gel geri canım İki göz evimize İnadına inat sarılırım o beline Tel tel karışalım gecenin ateşine Hem yanalım, hem mest olalım *** Başladı bitiyor ömür eriyor Saklama kendini gözyaşım arıyor Bak canım acıyor dert büyüyor insafa gel dön biraz ayıp oluyor Ölü vereyim uğruna Yeter ki beni bırakma Gel gel geri canım İki göz evimize İnadına inat sarılırım o beline Tel tel karışalım gecenin ateşine Hem yanalım, hem mest olalım

Yalnızım Ne çok hasretmişim anla beni sevdiğim Kanıma dokunuyor ah bu hissettiğim Seni hatırlayınca içiyorum yine İçipde kendime kızıyorum yine *** Ben yanlızım yine burda Ben razıyım bir başıma Ben tutsağım akşamlara Gell gel *** Salınır dururum sokaklar arkamda Maziyi yazanlar hepsi bir tarafta *** Aynaya bakınca içiyorum yine İçipde kendime kızıyorum yine

Dönemem Çok güzeldi aşk seninle Rüya gibi yaşadık delice Sen bunları anlamak istemedin O sözlerin son oldu herşeye *** Ayrı düştü yollar ayrı düştü kollar Geçeip gitti aylar Hala seni unutamadım *** Dönemem dönemem İstesende geriye artık dönemem Ruhumu çaldın ama Dönemem dönemem Kırıldı gururum artık duy sevdiğim

Yar Aman Sende Eda Sende Işve Aşıl Oldum Bir Görüşte Oyalama Ah Beni Güzel Yaktın Beni Bir Bakışta *** Öyle Bir His Varki Bende Sende Sevdin Beni Sende Bırak Nazı Inat Etme Evet De Bana Yar Amman Amman Yar Seninde Gönlün Var Bakışların Olur Diyor Söyle Niye Bu Inat Yar *** Yazık Etme Bir Şans Tanı Hem Kendine Hemde Bana Damla Famla Göl Oluruz Gelebilsek Yan Yana