Kafayı Taktım Sana Şarkı Sözleri
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Zafer Peker
Kafayı Taktım Sana
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[Bölüm]
Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna
Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra?
Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna
Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra?
Madem unuttun beni kendi aklında
Her şeyini alda git bana bırakma
Madem unuttun beni kendi aklında
Her şeyini alda git bana bırakma
Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna
Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra?
[Nakarat]
Sen beni sevsen ne yazar sanki?
Hiç bi' şey olmaz dokunma bari
Aldattıysam ne olur yani?
Hiç bi' şey olmaz dokunma bari
[Bölüm]
Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna
Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra?
Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna
Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra?
Madem unuttun beni kendi aklında
Her şeyini alda git bana bırakma
Madem unuttun beni kendi aklında
Her şeyini alda git bana bırakma
Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna
Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra?
[Nakarat]
Sen beni sevsen ne yazar sanki?
Hiç bi' şey olmaz dokunma bari
Aldattıysam ne olur yani?
Hiç bi' şey olmaz dokunma bari
Sen beni sevsen ne yazar sanki?
Hiç bi' şey olmaz dokunma bari
Aldattıysam ne olur yani?
Hiç bi' şey olmaz dokunma bari
Sen beni sevsen ne yazar sanki?
Hiç bi' şey olmaz dokunma bari
Aldattıysam ne olur yani?
Hiç bi' şey olmaz dokunma bari
Sen beni sevsen ne yazar sanki?
Hiç bi' şey olmaz dokunma bari
Aldattıysam ne olur yani?
Hiç bi' şey olmaz dokunma bari
Sen beni sevsen ne yazar sanki?
Hiç bi' şey olmaz dokunma bari
Aldattıysam ne olur yani?
Hiç bi' şey olmaz dokunma bari
-
[Bölüm]
Ah o gözlerine
Ah o sözlerine
Nazar değmesin sevdiğim
Ah o gözlerine
Ah o sözlerine
Nazar değmesin sevdiğim
Vurulmuşum ben sana farkıma varsana
Yara aldım kalbimden artık anlasana
Kiminsin kiminlesin bilmiyorum ama
Seviyorum seni ben gel bana
[Nakarat]
Kafayı taktım sana anlasana
Sararıp solmadan gel aşkını ver bana
Kafayı taktım sana anlasana
Sararıp solmadan gel aşkını ver bana
[Bölüm]
Ah o gözlerine
Ah o sözlerine
Nazar değmesin sevdiğim
Ah o gözlerine
Ah o sözlerine
Nazar değmesin sevdiğim
Vurulmuşum ben sana farkıma varsana
Yara aldım kalbimden artık anlasana
Kiminsin kiminlesin bilmiyorum ama
Seviyorum seni ben gel bana
***
-
Teslim oldum sana umurumda değil
Yaz yağmuru kadar kısa sürse bile
Her ayrılık keder öncekinden beter
Bir hançerde sen vur bana ne fark eder
***
Verdim gitti al bu gönül senin
Sevdim gitti günah sevap benim
Verdim gitti al yüreğim senin
Sevdim gitti doru yanlış benim
***
İnatçı ellerim istiyor seni
Sonu yok bilsemde ne fark eder
Vedalar hep aynı aynı nasıl olsa
Bir eksik bir fazla ne fark eder
***
Korkutamaz beni ben alıştım canım
En derin dert bile korkutamaz beni
Korkutamaz beni ben neler yaşadaım
En yanlış aşk bile korkutamaz beni
***
Verdim gitti al bu gönül senin
Sevdim gitti günah sevap benim
Verdim gitti al yüreğim senin
Sevdim gitti doru yanlış benim
-
bu bir teselli ayrılık değil
gelir geçer sanma sakın bu heves değil
bir anlık öfke sensizlik değil
hani senin olmak varya tesadüf değil
***
Yapma ne olur sensiz vurgunum ah suskunum
gitme ne olur sana vurgunum ah vurgunum
***
Kolaymı ayrılmak canıma can olmuşsun
Aşkımın esiri herşeyim sen olmuşsun
Kolaymı ayrılmak canıma can olmuşsun
Aşkımın esiri herşeyim sen olmuşsun
-
Gönlüm yorgun düştü sevdandan
Gitme aşkının göster bana
Hasretinden usandım ama
Kül oldum artık yana yana
***
Beni senden ayırma zor olur
Beni üzme yıkma ne olur ah
Özlüyorum sensiz yanık yüreğim
Kahrolurum gitme güzelim
Üzülür ağlarsın sen böyle aşk bulamazsın
***
Ya seninle yada sensiz
Durumumuz gör bak çaresiz
Beni yorma beni kolla
Olamam ben sensiz tek başıma
-
Buralarda cok yalnızım
Ariyorum her an seni
acılarım son bulurdu
tutabilsem ellerini
***
Sensiz sabah olmuyor
uyaniyorum ansızın
sensiz gün dogmuyor
ah yalnızım çok yalnızım x2
***
Aşılmaz yollardayım,
bir garip diyardayım
öyle çok özledim ahh
doluyor , gözlerim ahh
yanıyor , bedenim ahh
yalnızım çok yalnızım
***
Sensiz sabah olmuyor
uyanıyorum ansızın
sensiz gün dogmuyor
ah yalnızım çok yalnızım
***
karanlıkdan niye kaçıyorum ah
düsünceler alır beni
dalga dalga sana geliyorum ah
rüyalarda , geceleri
***
Sensiz sabah olmuyor
uyaniyorum ansizin
sensiz gün dogmuyor
ah yalnızım çok yalnızım x2
***
Aşılmaz yollardayım,
bir garip diyardayım
öyle çok özledim ahh
doluyor , gözlerim ahh
yanıyor , bedenim ahh
yalnızım çok yalnızım
***
Sensiz sabah olmuyor
uyaniyorum ansizin
sensiz gün dogmuyor
ah yalnızım çok yalnızım x2
-
Neyleyim hayatı yoksan eğer
Ben seninim sen başka bir alem
Bak canım acıyor dert büyüyor
insafa gel dön biraz ayıp oluyor
Ölü vereyim uğruna
Yeter ki beni bırakma
Gel gel geri canım
İki göz evimize
İnadına inat sarılırım o beline
Tel tel karışalım gecenin ateşine
Hem yanalım, hem mest olalım
***
Başladı bitiyor ömür eriyor
Saklama kendini gözyaşım arıyor
Bak canım acıyor dert büyüyor
insafa gel dön biraz ayıp oluyor
Ölü vereyim uğruna
Yeter ki beni bırakma
Gel gel geri canım
İki göz evimize
İnadına inat sarılırım o beline
Tel tel karışalım gecenin ateşine
Hem yanalım, hem mest olalım
-
Ne çok hasretmişim anla beni sevdiğim
Kanıma dokunuyor ah bu hissettiğim
Seni hatırlayınca içiyorum yine
İçipde kendime kızıyorum yine
***
Ben yanlızım yine burda
Ben razıyım bir başıma
Ben tutsağım akşamlara
Gell gel
***
Salınır dururum sokaklar arkamda
Maziyi yazanlar hepsi bir tarafta
***
Aynaya bakınca içiyorum yine
İçipde kendime kızıyorum yine
-
Çok güzeldi aşk seninle
Rüya gibi yaşadık delice
Sen bunları anlamak istemedin
O sözlerin son oldu herşeye
***
Ayrı düştü yollar ayrı düştü kollar
Geçeip gitti aylar
Hala seni unutamadım
***
Dönemem dönemem
İstesende geriye artık dönemem
Ruhumu çaldın ama
Dönemem dönemem
Kırıldı gururum artık duy sevdiğim
-
Sende Eda Sende Işve
Aşıl Oldum Bir Görüşte
Oyalama Ah Beni Güzel
Yaktın Beni Bir Bakışta
***
Öyle Bir His Varki Bende
Sende Sevdin Beni Sende
Bırak Nazı Inat Etme Evet De Bana
Yar Amman Amman Yar Seninde Gönlün Var
Bakışların Olur Diyor Söyle Niye Bu Inat Yar
***
Yazık Etme Bir Şans Tanı
Hem Kendine Hemde Bana
Damla Famla Göl Oluruz
Gelebilsek Yan Yana
-
Ne umutlar soldu içimizde
Ne ateşler yandı södü
Kimbilir kaç kere yenik düştük sevgiliere
Kim bilir kaç kere
***
Ne geceler ne acılar geçti kim bilir kaçkere
Avuç açtık tanrıya
***
Belli olmaz yanarız birgün biz
Belli olmaz tutuşur yüreğimiz
Kimbilir kaçkere ağlarız geçmişlere
Kimbilir kaç kere
***
Ne sevdalar küllendi kor oldu
Ne baharlar geçti ömrümüzden
Kimbilir kaçkere yaşadık dolu dizgin
Kimbilir kaç kere