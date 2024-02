Zafer Peker

[Bölüm] Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra? Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra? Madem unuttun beni kendi aklında Her şeyini alda git bana bırakma Madem unuttun beni kendi aklında Her şeyini alda git bana bırakma Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra? [Nakarat] Sen beni sevsen ne yazar sanki? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Aldattıysam ne olur yani? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari [Bölüm] Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra? Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra? Madem unuttun beni kendi aklında Her şeyini alda git bana bırakma Madem unuttun beni kendi aklında Her şeyini alda git bana bırakma Al pabuçlarını ve git sen kendi yoluna Aman diş fırçanı unutma yoksa ne yaparsın sonra? [Nakarat] Sen beni sevsen ne yazar sanki? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Aldattıysam ne olur yani? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Sen beni sevsen ne yazar sanki? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Aldattıysam ne olur yani? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Sen beni sevsen ne yazar sanki? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Aldattıysam ne olur yani? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Sen beni sevsen ne yazar sanki? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Aldattıysam ne olur yani? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Sen beni sevsen ne yazar sanki? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari Aldattıysam ne olur yani? Hiç bi' şey olmaz dokunma bari