Zafer Peker

Arasana Yar İçinden geçenleri gözlerin anlatıyor İstediğin kadar sus gözlerin konuşuyor Unut gitsin günahları Unut gitsin korkuları *** Aklın bende belli gülüm Aklın bende yalan mı Gel bu bahar bitmeden gel ateşin sönmeden Gel bana akşamdan gel gel hevesin kaçmadan Gel başka bir sevdaya gönlün yelken açmadan *** Belki yarın geç olur Gel iş iş iş den geçmeden *** Çok uzağa gitme gidişin olmaz Çok naz etme dönüşün olmaz Aşka düşünce kaçışın olmaz Gönlün varsa arasana yar

Veresiye Olmaz Yanına gelmeye cesaretim yok Kapanamam dizine Yoluna ölmeye hiçniyetim yok Güvenemem sözüne *** Uzun zamandır böylesin sen Ne sorup ne de ararsın Usandım artık bu hallerinden Sen aklıma zararsın *** Kime sorsan anlatırlar Nasıl olduğumu Bu kararsız hallerinle Beni yorduğunu *** Her günün bir başka böyle aşk olmaz Çoktan küstüm aşka canım dayanmaz Saz başka söz başka söyleyip durma Boş yere ısrar etme veresiye olmaz

Sonunu Soramadım Kendimi sorarsam halimden anlamazlar mı Yarimi bulursam yarimden saklamazlar mı Seni beklediğimi biliyorsun öyle olsun Peki istediğim her anımda yollamazlar mı *** Mazi de kalan sevdalar göz yaşlarıyla ıslanmış Aşk denilen şey hep yalan eskidi sevdalarla Mazide yazılan şiirler göz yaşlarıyla ıslanmış Aranırmış mısralarda bulunur mu! bilinmez Sonunu soramadım gözyaşları m ı n bir bak perişan halime Ne günah vardı ki suçlarımın bir düşün bir bak şu halime

Söyleme Bilirim bütün yollar kapalı bize Biri vardır elbet seninde gönlünde Yine de bunu senden duymak ağır geliyor Bana anlatma bana söyleme *** Yüreğinden her gün gelip geçen aşklardan Beni dost bilipte sakın bana bahsetme Seni başkasıyla düşünmeye dayanamam Bana anlatma beni kahretme *** Söyleme söyleme gerçek bile olsa Bilmeye mecbur değilim Ne olur söyleme söyleme öyle bile olsa Söyleme başka birini sevdiğini

Güllerin Solmadan Bana elini ver bana yol göster Yalan değil yakan şu kara geceler *** Sonumuz olmadan sonra geç olmadan Güllerim solmadan gel bana güle güle gel *** Al başımdan belayı Al benden ver devayı Ah neyler dertli gönül Sensiz kalmış dünyayı

Dayanmıyor Yüreğim **** Kolay mı sanıyorsun sensizliğe alışmak Hiç tanımadığın birine dokunmak Doyasıya öpmek varken gecelerce seni Başka kollarda çaresizce avunmak *** Doyasıya öpmek varken gecelerce seni Başka kollarda çaresizce avunmak *** Nasıldır bilir misin sevişirken ağlamak Yatağımda yastığımda bulamamak Bedenimde her gece hissetmek varken seni İsyan edip haykırmak *** Dayanmıyor yüreğim dayanmıyor Ağlıyorum gözyaşım dinmiyor Bilir misin depremler beni içten içe yıkıyor Gel korkuyorum canım çok acıyor *** Dayanmıyor yüreğim dayanmıyor Ağlıyorum gözyaşım dinmiyor Bilir misin depremler beni içten içe yıkıyor Gel korkuyorum canım çok acıyor *** Kolay mı sanıyorsun sensizliğe alışmak Hiç tanımadığın birine dokunmak Doyasıya öpmek varken gecelerce seni Başka kollarda çaresizce avunmak *** Doyasıya öpmek varken gecelerce seni Başka kollarda çaresizce avunmak *** Nasıldır bilir misin sevişirken ağlamak Yatağımda yastığımda bulamamak Bedenimde her gece hissetmek varken seni İsyan edip haykırmak *** Dayanmıyor yüreğim dayanmıyor Ağlıyorum gözyaşım dinmiyor Bilir misin depremler beni içten içe yıkıyor Gel korkuyorum canım çok acıyor *** Dayanmıyor yüreğim dayanmıyor Ağlıyorum gözyaşım dinmiyor Bilir misin depremler beni içten içe yıkıyor Gel korkuyorum canım çok acıyor *** Bilir misin depremler beni içten içe yıkıyor Gel korkuyorum canım çok acıyor

Hasret Ben sensiz bir avare kayboldum yangınlarda Toz duman düşer hayalin gözlerime Ben hala eski günlerde sevgiyi ararken Kor alevler yanıp duru yüreğimde *** Hasret koparıp atıyor bitmez bu kara geceler Hasret dolanıp duruyor bitmez acılar Son bir kere yalvarsam görsem yüzünü yavrum Son bir kere kandırsam sarsam tenini *** Sor bir kere anlatsam duysam sesini yavrum Son bir kere kandırsam sarsam tenini *** Ağlıyor yürek ayrılık zulüm bana Ayrılık zulüm sevdalıya Gülmedin kader tutsağım yanlızlığa Kaybolup gittin uzaklara

Boşuna Yalvarma Terk edip bıraktın ardına bakmadan Yıkıldım dağıldım ağladım sessizce Günahtır yaptıkların bana bu ceza mı Sonunda yalnız kaldım tanrım bu revamı *** Yanımda olsan dert etmem kendime Biter bu hasretim aldırmam kimseye Kaybolmaz yeniden canlanır duygular Bir daha denersek seversin beklide *** Boşuna yalvartma ne olur dön diye Arayı uzatma sevdim ben sev diye Geriye dönersen artık bırakmam Aşkınla yanmışım yanmış ı m bir kere

Gül Kokulu Yarimdin Dün gece yine seni düşünüp ağladım eski günlere Bütün gece tüttün gözümde dalmışım hayallere Ne güzel günlerdi ah bir başkaydı seninle İzlerimiz kalmış mıdır gezdiğimiz yerlerde Bir gülüş bırakmıştı o sıcak bahçelerde Arasam bulur muyum muhtacım bu günlerde *** Sen benim sevgilimdin Sen benim her şeyimdin Sen benim boynu bükük gül kokulu yarimdin

Kavgam Seninle Değil Toz bürünmüş yıllardan Gecikmiş bir yankı gibi Kaderi zorlarcasına Yeniden çıktın yoluma *** Git yoluna dön Anıları bir yana at Git yuvana dön Acıları bana bırak *** Kavgam seninle değil Seni seven gönlümle Dinlemez kuralları Çiğniyor yasakları *** Aşkla yanmış dudaklar Dostça konuşmazlar Böylesi daha güzel Git yuvan seni bekler

Neden Anlatamadım Her zaman aklımda Nasıl kalırsın bilmem En olmadık zamanda Rüyamdasın yeniden *** Çaresizlik ve de sen Hatırlatır herşeyi Tam unutmuşum derken Alev alır içimi *** Nedense anlatamadımben de kendimi Belki sen anlamadın sevgimi Nasılda bu kadar koptun benden Ne yapsan kaçamazsın kendinden *** Ayrılık zamanı gelince Durduramaz hiç kimse Elimden bir şey gelmez Dualarım seninle