Dayanmıyor Yüreğim Şarkı Sözleri
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Zafer Peker
Dayanmıyor Yüreğim
-
İçinden geçenleri gözlerin anlatıyor
İstediğin kadar sus gözlerin konuşuyor
Unut gitsin günahları
Unut gitsin korkuları
***
Aklın bende belli gülüm
Aklın bende yalan mı
Gel bu bahar bitmeden gel ateşin sönmeden
Gel bana akşamdan gel gel hevesin kaçmadan
Gel başka bir sevdaya gönlün yelken açmadan
***
Belki yarın geç olur
Gel iş iş iş den geçmeden
***
Çok uzağa gitme gidişin olmaz
Çok naz etme dönüşün olmaz
Aşka düşünce kaçışın olmaz
Gönlün varsa arasana yar
-
Yanına gelmeye cesaretim yok
Kapanamam dizine
Yoluna ölmeye hiçniyetim yok
Güvenemem sözüne
***
Uzun zamandır böylesin sen
Ne sorup ne de ararsın
Usandım artık bu hallerinden
Sen aklıma zararsın
***
Kime sorsan anlatırlar
Nasıl olduğumu
Bu kararsız hallerinle
Beni yorduğunu
***
Her günün bir başka böyle aşk olmaz
Çoktan küstüm aşka canım dayanmaz
Saz başka söz başka söyleyip durma
Boş yere ısrar etme veresiye olmaz
-
Kendimi sorarsam halimden anlamazlar mı
Yarimi bulursam yarimden saklamazlar mı
Seni beklediğimi biliyorsun öyle olsun
Peki istediğim her anımda yollamazlar mı
***
Mazi de kalan sevdalar göz yaşlarıyla ıslanmış
Aşk denilen şey hep yalan eskidi sevdalarla
Mazide yazılan şiirler göz yaşlarıyla ıslanmış
Aranırmış mısralarda bulunur mu! bilinmez
Sonunu soramadım gözyaşları m ı n bir bak perişan halime
Ne günah vardı ki suçlarımın bir düşün bir bak şu halime
-
Bilirim bütün yollar kapalı bize
Biri vardır elbet seninde gönlünde
Yine de bunu senden duymak ağır geliyor
Bana anlatma bana söyleme
***
Yüreğinden her gün gelip geçen aşklardan
Beni dost bilipte sakın bana bahsetme
Seni başkasıyla düşünmeye dayanamam
Bana anlatma beni kahretme
***
Söyleme söyleme gerçek bile olsa
Bilmeye mecbur değilim
Ne olur söyleme söyleme öyle bile olsa
Söyleme başka birini sevdiğini
-
Bana elini ver bana yol göster
Yalan değil yakan şu kara geceler
***
Sonumuz olmadan sonra geç olmadan
Güllerim solmadan gel bana güle güle gel
***
Al başımdan belayı
Al benden ver devayı
Ah neyler dertli gönül
Sensiz kalmış dünyayı
-
Kolay mı sanıyorsun sensizliğe alışmak
Hiç tanımadığın birine dokunmak
Doyasıya öpmek varken gecelerce seni
Başka kollarda çaresizce avunmak
***
Doyasıya öpmek varken gecelerce seni
Başka kollarda çaresizce avunmak
***
Nasıldır bilir misin sevişirken ağlamak
Yatağımda yastığımda bulamamak
Bedenimde her gece hissetmek varken seni
İsyan edip haykırmak
***
Dayanmıyor yüreğim dayanmıyor
Ağlıyorum gözyaşım dinmiyor
Bilir misin depremler beni içten içe yıkıyor
Gel korkuyorum canım çok acıyor
***
Dayanmıyor yüreğim dayanmıyor
Ağlıyorum gözyaşım dinmiyor
Bilir misin depremler beni içten içe yıkıyor
Gel korkuyorum canım çok acıyor
***
Kolay mı sanıyorsun sensizliğe alışmak
Hiç tanımadığın birine dokunmak
Doyasıya öpmek varken gecelerce seni
Başka kollarda çaresizce avunmak
***
Doyasıya öpmek varken gecelerce seni
Başka kollarda çaresizce avunmak
***
Nasıldır bilir misin sevişirken ağlamak
Yatağımda yastığımda bulamamak
Bedenimde her gece hissetmek varken seni
İsyan edip haykırmak
***
Dayanmıyor yüreğim dayanmıyor
Ağlıyorum gözyaşım dinmiyor
Bilir misin depremler beni içten içe yıkıyor
Gel korkuyorum canım çok acıyor
***
Dayanmıyor yüreğim dayanmıyor
Ağlıyorum gözyaşım dinmiyor
Bilir misin depremler beni içten içe yıkıyor
Gel korkuyorum canım çok acıyor
***
Bilir misin depremler beni içten içe yıkıyor
Gel korkuyorum canım çok acıyor
-
Ben sensiz bir avare kayboldum yangınlarda
Toz duman düşer hayalin gözlerime
Ben hala eski günlerde sevgiyi ararken
Kor alevler yanıp duru yüreğimde
***
Hasret koparıp atıyor bitmez bu kara geceler
Hasret dolanıp duruyor bitmez acılar
Son bir kere yalvarsam görsem yüzünü yavrum
Son bir kere kandırsam sarsam tenini
***
Sor bir kere anlatsam duysam sesini yavrum
Son bir kere kandırsam sarsam tenini
***
Ağlıyor yürek ayrılık zulüm bana
Ayrılık zulüm sevdalıya
Gülmedin kader tutsağım yanlızlığa
Kaybolup gittin uzaklara
-
Terk edip bıraktın ardına bakmadan
Yıkıldım dağıldım ağladım sessizce
Günahtır yaptıkların bana bu ceza mı
Sonunda yalnız kaldım tanrım bu revamı
***
Yanımda olsan dert etmem kendime
Biter bu hasretim aldırmam kimseye
Kaybolmaz yeniden canlanır duygular
Bir daha denersek seversin beklide
***
Boşuna yalvartma ne olur dön diye
Arayı uzatma sevdim ben sev diye
Geriye dönersen artık bırakmam
Aşkınla yanmışım yanmış ı m bir kere
-
Dün gece yine seni düşünüp ağladım eski günlere
Bütün gece tüttün gözümde dalmışım hayallere
Ne güzel günlerdi ah bir başkaydı seninle
İzlerimiz kalmış mıdır gezdiğimiz yerlerde
Bir gülüş bırakmıştı o sıcak bahçelerde
Arasam bulur muyum muhtacım bu günlerde
***
Sen benim sevgilimdin
Sen benim her şeyimdin
Sen benim boynu bükük gül kokulu yarimdin
-
Toz bürünmüş yıllardan
Gecikmiş bir yankı gibi
Kaderi zorlarcasına
Yeniden çıktın yoluma
***
Git yoluna dön
Anıları bir yana at
Git yuvana dön
Acıları bana bırak
***
Kavgam seninle değil
Seni seven gönlümle
Dinlemez kuralları
Çiğniyor yasakları
***
Aşkla yanmış dudaklar
Dostça konuşmazlar
Böylesi daha güzel
Git yuvan seni bekler
-
Her zaman aklımda
Nasıl kalırsın bilmem
En olmadık zamanda
Rüyamdasın yeniden
***
Çaresizlik ve de sen
Hatırlatır herşeyi
Tam unutmuşum derken
Alev alır içimi
***
Nedense anlatamadımben de kendimi
Belki sen anlamadın sevgimi
Nasılda bu kadar koptun benden
Ne yapsan kaçamazsın kendinden
***
Ayrılık zamanı gelince
Durduramaz hiç kimse
Elimden bir şey gelmez
Dualarım seninle
-
Gün be gün biraz daha yanlışlaşıyorum
Gün be gün biraz daha hırçınlaşıyorum
Sen çoğalıyorsun içimde
Ve sen, ve seni, hep sana sensizliğime
Yazıyorum yazacağım
Belki de seni sana anlatacağım
***
Sen sevsende sevmesende
Sen bilsende bilmesende
Öyle sevdim öylece gönülsedim
Öylesine benimsedim sana kin duyacak kadar
Çok sevdim seni
Sen sevsende sevmesende
Sen bilsende bilmesende
***
Bin kahredici his var içimde
Boşvermişliğin ilgisizliğin
Deli ediyor beni bu kin bu öfke
Bu birikim bi isyan bu gerilim
Çatlatacak kalbimi sana kin duyacak kadar
Çok sevdim seni