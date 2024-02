Zafer Peker

Unutulmak zor bitanem çekilmiz acısı Bırakmadı zalim yıllar karardı geceler. Gidenlere yok bir çare dinmez sancısı Ziyan olur günüm gecem bitmez çileler. *** Kolay değil unutamadım hasretinden yandı canım, Her gün ahına katlandım bir gün olsun yaranamadım. *** Kolay değil unutamadım hasretinden yandı canım, Şimdi herşey kaldı yarım yokluğuna alışamadım. *** Acılarım sarar her yerini dayanamazsın yakar tenini, Sonumuz ayrılık olsada yaşanmaz ki bundan beteri. Acılarım sarar her yerini dayanamazsın yakar tenini, Sonu ecel olsa da ödenemez bu aşkın bedeli.