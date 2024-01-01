Zafer Peker

Evlenirim Ben Onunla (Remix) Uçurur öpüşün beni hafifletir Koparır benliğimden Çalıyor bakışın kalbimi çalıyor Ona sözüm geçmiyor Yanıma gelişin içimi hoplatır Sevinir canlanırım Sevinir de kalbim deli gibi akar Bu nasıl aşk Allah'ım *** Şarkılar anlatıyor bizi Bence bu aşkın yan etkisi Bende ki geçici heves değil Mutluluğun ta kendisi *** Sonunda sevgiyi buldum onunla Sonunda aşka inandım onunla Sonuçta hiç bana göre değil Bekar gezmek Evlenirim ben onunla

Evlenirim Ben Onunla Uçurur öpüşün beni hafifletir Koparır benliğimden Çalıyor bakışın kalbimi çalıyor Ona sözüm geçmiyor Yanıma gelişin içimi hoplatır Sevinir canlanırım Sevinir de kalbim deli gibi akar Bu nasıl aşk Allah'ım *** Şarkılar anlatıyor bizi Bence bu aşkın yan etkisi Bende ki geçici heves değil Mutluluğun ta kendisi *** Sonunda sevgiyi buldum onunla Sonunda aşka inandım onunla Sonuçta hiç bana göre değil Bekar gezmek Evlenirim ben onunla

Geç Bunları (Külah) Ooooooooooof, o aşka önem vermezmiş, hiç aramazmış Ooooooooooof, aşk ona uzakmış o yapyalnız bile yaşarmış Güldürme beni sen bu lafları külahıma anlat *** Geç bunları geç seveceksen haber ver Dertlerime deva olacaksan haber ver İçimde yanıyor, yanıyor bak bir yerler Yangınım a canım yağacaksan haber ver *** Ey peri, nazlı çiçek. Daha seni kimler üzecek Çok bilen çok yanılır, bunu sana kimler diyecek *** Geç bunları geç seveceksen haber ver Dertlerime deva olacaksan haber ver İçimde yanıyor, yanıyor bak bir yerler Yangınım a canım yağacaksan haber ver

Kalbim Yanar gözlerim dalar geceye sabret dedim şu yorgun yüreğe *** son dedim kendime aldandım belkide kendimi yitirdim seni sevince *** kalbim yanar yanar tutuşur sabrım tükenir korkarım sensiz ben ne yaparım kurtar beni kurtar neolur

Bir Sen Anlamadın Kaderime gül dedi Kalbim aşka inandı Sözüm yine sözdü sana *** Tak diye kaldı canım yapayalnız Zor yine kandı sana Beni ellere dillere dertlere saldın Yandi canım yoluna *** Bak yine kaldı içim yapayalnız Zor yine kandı sana *** Kal ya da git artık hiçbiri kâr etmez Yaralandım aldandım gözlerim inkâr etmez Çok geç anladım ne desem sözüm geçmez Bi defacık olsun dinlemedin beni artık farketmez. *** Ah bu gönül sana nasıl bağlandı Dile geldim aşkımdan yüreğimde son şarkı Ah bu gönül seni sevdi sana yandı Bunu cümle alem gördü anladı bir sen anlamadın

Hangimiz Günahsız Aklım yenik düştü Yüreğime söz geçmiyor Tövbelerim hep boşuna Sevmekten hiç vazgeçmiyor *** Yaşadığım sevdaların bedelini ödüyorum Acılar giydim üstüme ateşlerde yürüyorum *** Hangimiz günahsız Hangimiz hatasız Aşk dediğin hiçbir zaman Yaşanmıyor zararsız

Her Baharda Aylar geçti direndim gönlüme Zamanla biter sandım özlem içimde Anladım imkansız alışmak sensizliğe Kolay değil ayrılık böyle sevince *** Hasretin çok yaman Gönül ferman dinlemiyor Zorladım kalbimi Unutmak istemiyor *** Cesaretim kalmadı Korkuyorum aşktan Üzgünüm çok canım yandı ayrılıktan *** Yağmurlarda yürüdüm dinmez ateşim Hasretinle bir başına kalmış yüreğim Hatıralar canlanırken ıslanır gözlerim Özlüyorum her baharda seni sevgini

Dudağımdan Gülleri Çaldın Dudağımdan gülleri çaldın Yüreğime zehrini saldın Sebebin yokken ağlattın Sen beni sevmiyorsun. *** Özrüme burda yok ki tarif Kabahatin aşkına galip Yalan yere yeminler edip Sen beni sevmiyorsun. *** Ayrılmak kaderimse Yalnızlık zor gelirse Gitmenin vakti gelince Üzülmüş gibi görünme. *** Aşka sahip çıkmazsan Şansını fazla zorlarsan Alırsan böyle yavaştan Şaşırma yolda kalırsın...

İhanet Seni görmeden önce gönlüm aşkı boşlamıştı Sevmeye yeminli kalbim çarpmaya başlamıştı *** Unuttum bir an aşkın gözü kör Göremedim düşünemedim unuttum senin de el olduğunu *** Daha ilk günden ihanet edilir mi aşka davet ederken Sevilir mi başka biri pes eder mi birden yürek Bir ömür derken *** [Nakarat] Kafayı taktım sana anlasana Sararıp solmadan gel aşkını ver bana Kafayı taktım sana anlasana Sararıp solmadan gel aşkını ver bana Kafayı taktım sana anlasana Sararıp solmadan gel aşkını ver bana Kafayı taktım sana anlasana Sararıp solmadan gel aşkını ver bana Kafayı taktım sana anlasana Sararıp solmadan gel aşkını ver bana Kafayı taktım sana anlasana Sararıp solmadan gel aşkını ver bana

Hata Değil Bu Bak şimdi duman oldum Aşk dediğim seni buldum Bak şimdi acı doldum Ateş gibi yanar oldum *** Gelir geçer alıştım yalnızlığa Farketmez bir vurgun daha *** Kaza değil bu isteyerek Bu hallere düşmeni bekleyerek Hata değil bu kast ederek Beni sen öldürdün

Hani Dağıtır gecemi düşününce seni Acı verir hatıralar Kapanır içime, hatırlarımya aşkımızı Üzülerek geçer Yaşadıkça bi gün daha biter ağlayarak İnanırda nasıl sever yürek bağlanarak

Seni Gördüm Gece vakti uyanırım Karşımdasın hep sen varsın *** Senin aşkın hep ağlattı Bu da bize bir ders olsun Deli gönlüm boşa yandı Yakanlara selam olsun *** Seni gördüm gözüm aydın Diyordum bak haram oldu Seni sevdim içim yandı Severken bak yanıp soldu *** Karanlıklar içindeyim Çok perişan biçimdeyim *** Bize yalnız çile düştü Düşürene helal olsun Hasretinden uyutmayan Gecelere selam olsun