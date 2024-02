Zafer Peker

Biri gülse bir yerde Biri ağlar boşuna Şu yalan dünyanın akıl ermez işine Biri aşktan derbeder Kimi güler geçer acıya Gun olur anlarsın *** Yenilince zamana Yinede yaşamaya sarılırsın Elbet sıkı sıkıya *** Ardına bakma yolcu yoluna Kendini kolla gelme oyuna Hayat zor olsada başlı başına Yazık olur göz yaşına *** Kendine üuvenen kaldı yoluna Düzen bu hep alaturka Onu da mı dert edelim Ah be güzelim gerisine boş verelim

Unutulmak zor bitanem çekilmiz acısı Bırakmadı zalim yıllar karardı geceler. Gidenlere yok bir çare dinmez sancısı Ziyan olur günüm gecem bitmez çileler. *** Kolay değil unutamadım hasretinden yandı canım, Her gün ahına katlandım bir gün olsun yaranamadım. *** Kolay değil unutamadım hasretinden yandı canım, Şimdi herşey kaldı yarım yokluğuna alışamadım. *** Acılarım sarar her yerini dayanamazsın yakar tenini, Sonumuz ayrılık olsada yaşanmaz ki bundan beteri. Acılarım sarar her yerini dayanamazsın yakar tenini, Sonu ecel olsa da ödenemez bu aşkın bedeli.