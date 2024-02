Zafer Peker

Yanına gelmeye cesaretim yok Kapanamam dizine Yoluna ölmeye hiçniyetim yok Güvenemem sözüne *** Uzun zamandır böylesin sen Ne sorup ne de ararsın Usandım artık bu hallerinden Sen aklıma zararsın *** Kime sorsan anlatırlar Nasıl olduğumu Bu kararsız hallerinle Beni yorduğunu *** Her günün bir başka böyle aşk olmaz Çoktan küstüm aşka canım dayanmaz Saz başka söz başka söyleyip durma Boş yere ısrar etme veresiye olmaz

Kendimi sorarsam halimden anlamazlar mı Yarimi bulursam yarimden saklamazlar mı Seni beklediğimi biliyorsun öyle olsun Peki istediğim her anımda yollamazlar mı *** Mazi de kalan sevdalar göz yaşlarıyla ıslanmış Aşk denilen şey hep yalan eskidi sevdalarla Mazide yazılan şiirler göz yaşlarıyla ıslanmış Aranırmış mısralarda bulunur mu! bilinmez Sonunu soramadım gözyaşları m ı n bir bak perişan halime Ne günah vardı ki suçlarımın bir düşün bir bak şu halime

Bilirim bütün yollar kapalı bize Biri vardır elbet seninde gönlünde Yine de bunu senden duymak ağır geliyor Bana anlatma bana söyleme *** Yüreğinden her gün gelip geçen aşklardan Beni dost bilipte sakın bana bahsetme Seni başkasıyla düşünmeye dayanamam Bana anlatma beni kahretme *** Söyleme söyleme gerçek bile olsa Bilmeye mecbur değilim Ne olur söyleme söyleme öyle bile olsa Söyleme başka birini sevdiğini

Kolay mı sanıyorsun sensizliğe alışmak Hiç tanımadığın birine dokunmak Doyasıya öpmek varken gecelerce seni Başka kollarda çaresizce avunmak *** Doyasıya öpmek varken gecelerce seni Başka kollarda çaresizce avunmak *** Nasıldır bilir misin sevişirken ağlamak Yatağımda yastığımda bulamamak Bedenimde her gece hissetmek varken seni İsyan edip haykırmak *** Dayanmıyor yüreğim dayanmıyor Ağlıyorum gözyaşım dinmiyor Bilir misin depremler beni içten içe yıkıyor Gel korkuyorum canım çok acıyor *** Dayanmıyor yüreğim dayanmıyor Ağlıyorum gözyaşım dinmiyor Bilir misin depremler beni içten içe yıkıyor Gel korkuyorum canım çok acıyor *** Kolay mı sanıyorsun sensizliğe alışmak Hiç tanımadığın birine dokunmak Doyasıya öpmek varken gecelerce seni Başka kollarda çaresizce avunmak *** Doyasıya öpmek varken gecelerce seni Başka kollarda çaresizce avunmak *** Nasıldır bilir misin sevişirken ağlamak Yatağımda yastığımda bulamamak Bedenimde her gece hissetmek varken seni İsyan edip haykırmak *** Dayanmıyor yüreğim dayanmıyor Ağlıyorum gözyaşım dinmiyor Bilir misin depremler beni içten içe yıkıyor Gel korkuyorum canım çok acıyor *** Dayanmıyor yüreğim dayanmıyor Ağlıyorum gözyaşım dinmiyor Bilir misin depremler beni içten içe yıkıyor Gel korkuyorum canım çok acıyor *** Bilir misin depremler beni içten içe yıkıyor Gel korkuyorum canım çok acıyor

Dün gece yine seni düşünüp ağladım eski günlere Bütün gece tüttün gözümde dalmışım hayallere Ne güzel günlerdi ah bir başkaydı seninle İzlerimiz kalmış mıdır gezdiğimiz yerlerde Bir gülüş bırakmıştı o sıcak bahçelerde Arasam bulur muyum muhtacım bu günlerde *** Sen benim sevgilimdin Sen benim her şeyimdin Sen benim boynu bükük gül kokulu yarimdin

Toz bürünmüş yıllardan Gecikmiş bir yankı gibi Kaderi zorlarcasına Yeniden çıktın yoluma *** Git yoluna dön Anıları bir yana at Git yuvana dön Acıları bana bırak *** Kavgam seninle değil Seni seven gönlümle Dinlemez kuralları Çiğniyor yasakları *** Aşkla yanmış dudaklar Dostça konuşmazlar Böylesi daha güzel Git yuvan seni bekler

Her zaman aklımda Nasıl kalırsın bilmem En olmadık zamanda Rüyamdasın yeniden *** Çaresizlik ve de sen Hatırlatır herşeyi Tam unutmuşum derken Alev alır içimi *** Nedense anlatamadımben de kendimi Belki sen anlamadın sevgimi Nasılda bu kadar koptun benden Ne yapsan kaçamazsın kendinden *** Ayrılık zamanı gelince Durduramaz hiç kimse Elimden bir şey gelmez Dualarım seninle

Gün be gün biraz daha yanlışlaşıyorum Gün be gün biraz daha hırçınlaşıyorum Sen çoğalıyorsun içimde Ve sen, ve seni, hep sana sensizliğime Yazıyorum yazacağım Belki de seni sana anlatacağım *** Sen sevsende sevmesende Sen bilsende bilmesende Öyle sevdim öylece gönülsedim Öylesine benimsedim sana kin duyacak kadar Çok sevdim seni Sen sevsende sevmesende Sen bilsende bilmesende *** Bin kahredici his var içimde Boşvermişliğin ilgisizliğin Deli ediyor beni bu kin bu öfke Bu birikim bi isyan bu gerilim Çatlatacak kalbimi sana kin duyacak kadar Çok sevdim seni