Zafer Peker 2001 Şarkı Sözleri
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Zafer Peker
Zafer Peker 2001
-
Biri gülse bir yerde
Biri ağlar boşuna
Şu yalan dünyanın akıl ermez işine
Biri aşktan derbeder
Kimi güler geçer acıya
Gun olur anlarsın
***
Yenilince zamana
Yinede yaşamaya sarılırsın
Elbet sıkı sıkıya
***
Ardına bakma yolcu yoluna
Kendini kolla gelme oyuna
Hayat zor olsada başlı başına
Yazık olur göz yaşına
***
Kendine üuvenen kaldı yoluna
Düzen bu hep alaturka
Onu da mı dert edelim
Ah be güzelim gerisine boş verelim
-
Bir güzele gül verdim a canım
Gülün ömrü az olur dediler
Bir dostuma sır verdim a canim
Onun da dostu çoktur dediler
***
Dünya yansa da çare yok arz-u halime
Mevlam vermemiş merhamet aşk-ı zalime
Hüsran olsa da sonu yare ah eylemem
Zaten oyun gibi gelir hayat cümle aleme
***
Aldırmam geçip giden virane ömrüme
Söz geçmez deli dolu avare gönlüme
Gördüm ki veba misali sardı bu illet
Aşığın derdi hesabı aşk-ı şikayet
-
sonuna geldim bitti tövbemi bozdum
kaçıyorum senden uzaklara
kadere kahroldum bir de hasretine çare bulamadım
yüreğim karadı derdinden artık
kadere kahroldum bir de hasretine çare bulamadım yüreğim karadı derdinden
***
giderim giderim
sonuna kadar bu derdini çeker giderim artık
ölümü huzur sayar güler geçer yürğim boşver
umuda hüzün katan bu detlerimle kendime isyan eder giderim
-
Yarını olmayan yolda gidemem
Sözünü tutmayan yari sevemem
Yaralı gönlüme ihanet edemem
Yalan aşkını istemem
***
Sormadın neler geldi başıma
Bu canım seni sevdi boşuna
Zorladım, ama vazgeçemedim
Sona ermedi, geldim oyuna
***
Bekledim seni dönersin diye
Söz geçiremem garip gönlüme
Yandı yüreğim gülen gözlerine
Yalan aşkına kandı yine de
***
Yarını olmayan yolda gidemem
Sözünü tutmayan yari sevemem
Yaralı gönlüme ihanet edemem
Yalan aşkını istemem
-
Unutulmak zor bitanem çekilmiz acısı
Bırakmadı zalim yıllar karardı geceler.
Gidenlere yok bir çare dinmez sancısı
Ziyan olur günüm gecem bitmez çileler.
***
Kolay değil unutamadım hasretinden yandı canım,
Her gün ahına katlandım bir gün olsun yaranamadım.
***
Kolay değil unutamadım hasretinden yandı canım,
Şimdi herşey kaldı yarım yokluğuna alışamadım.
***
Acılarım sarar her yerini dayanamazsın yakar tenini,
Sonumuz ayrılık olsada yaşanmaz ki bundan beteri.
Acılarım sarar her yerini dayanamazsın yakar tenini,
Sonu ecel olsa da ödenemez bu aşkın bedeli.
-
Her günümde hasretin var
Zor günümde nerdesin
Her günümde güllerim solar
Kaç bahardır nerdesin
***
Görmedin ki bu halimi
Dile gelmez dertlerimi
Teslim oldum kaderime
Direnmedim yar
***
Görmedin ki bu halimi
Dile gelmez dertlerimi
Boyun eğdim kaderime
Direnmedim yar
***
Hayat bu hayat acı desemde
Kader bu aşk zalim desemde
Yine de bu gerçeği sevme
-
Sanki hiç tanımadığım biri var aynalarda
Allah`ım bu ben olamam ne zaman düştüm aşka
Senelerdir yaşamadığım tatlı bir aşk içimde
Senelerdir unuttuğum şarkılar var dilimde
***
Etme eyleme güzelim sevda beklemez bilirim
Katıldım bende bu oyuna çoktan düştüm yoluna
Etme eyleme güzelim sevda beklemez bilirim
Sensiz geçmiyor geceler ayrı dünyalarda
***
Olan oldu dur diyemem duyan duydu gizleyemedim
Karar verdim sana geldim kabullendim bu benim kaderim
Zaman doldu bekleyemedim daha fazla sabredemedim
Karar verdim sana geldim kabullendim bu benim kaderim
-
Aşkı yazdım her kalemde yüreğine ince ince
Her satırda vazgeçilmez hatıralar geldi dile
Birgün olsun sensiz olmadım bir ışıktın gözlerimde
Yaşıyorum hasretinle hasretin ecel olsa bile
***
Sen günahkar zalim
Aşk hırsızı hain
Hergün ağlayıp yandım uğruna
Anlamadın yar
***
Gel günahını yükle boynuma
Hesap sormam yıllara
Seni sensiz yaşadığımı
Belki anlarsın
***
Vurdu hasretin uzak yollara
Yeter Allah'ın aşkına
Ne haldeyim ah bir görsen
Belki anlarsın
-
Ay süzülür geceden ışıklarını saçar odama
Yıldızlar yalnızlığımı paylaşır gece yarısı
***
Her akşam bir sessizlik bir kahır çöker
Sabaha dek sürer bu aylardır
Sensizlikten çok yalnızlık bin beter
Kimse bilmez ne çekerim yıllardır
***
Anlamadın beni geceler kadar
Bilmezsin ne çekerim yıllardır
Kimse anlamaz beni yıldızlar kadar
-
Bakışın gözümde tutuyor hergün
Ne yapsam içimden atamıyorum
Unuturum adını dedim kendi kendime
Kaç kere denedim yapamıyorum
***
Sen olmadan olmuyor eksik kaldı bir yanım
Artık gücüm yetmiyor tükeniyor dermanım
Seni kırdım üzgünüm hata ettim bir kere
Sana dur diyebilseydim gidemezdin belki de
***
Bırakıp gideli bir an bile gülmedim
Sana kal demeyi inan ki çok istedim
Gururum elvermedi seviyorum dur dinle
Diyebilseydim sana gidemezdin belki de