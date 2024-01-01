Zafer Peker

-
Aylar geçti direndim gönlüme
Zamanla biter sandım özlem içimde
Anladım imkansız alışmak sensizliğe
Kolay değil ayrılık böyle sevince
***
Hasretin çok yaman
Gönül ferman dinlemiyor
Zorladım kalbimi
Unutmak istemiyor
***
Cesaretim kalmadı
Korkuyorum aşktan
Üzgünüm çok canım yandı ayrılıktan
***
Yağmurlarda yürüdüm dinmez ateşim
Hasretinle bir başına kalmış yüreğim
Hatıralar canlanırken ıslanır gözlerim
Özlüyorum her baharda seni sevgini
-
Uçurur öpüşün beni hafifletir
Koparır benliğimden
Çalıyor bakışın kalbimi çalıyor
Ona sözüm geçmiyor
Yanıma gelişin içimi hoplatır
Sevinir canlanırım
Sevinir de kalbim deli gibi akar
Bu nasıl aşk Allah'ım
***
Şarkılar anlatıyor bizi
Bence bu aşkın yan etkisi
Bende ki geçici heves değil
Mutluluğun ta kendisi
***
Sonunda sevgiyi buldum onunla
Sonunda aşka inandım onunla
Sonuçta hiç bana göre değil
Bekar gezmek
Evlenirim ben onunla
-
Ooooooooooof, o aşka önem vermezmiş, hiç aramazmış
Ooooooooooof, aşk ona uzakmış o yapyalnız bile yaşarmış
Güldürme beni sen bu lafları külahıma anlat
***
Geç bunları geç seveceksen haber ver
Dertlerime deva olacaksan haber ver
İçimde yanıyor, yanıyor bak bir yerler
Yangınım a canım yağacaksan haber ver
***
Ey peri, nazlı çiçek. Daha seni kimler üzecek
Çok bilen çok yanılır, bunu sana kimler diyecek
***
Geç bunları geç seveceksen haber ver
Dertlerime deva olacaksan haber ver
İçimde yanıyor, yanıyor bak bir yerler
Yangınım a canım yağacaksan haber ver
-
gözlerim dalar geceye
sabret dedim şu yorgun yüreğe
***
son dedim kendime
aldandım belkide
kendimi yitirdim
seni sevince
***
kalbim yanar yanar tutuşur
sabrım tükenir korkarım
sensiz ben ne yaparım
kurtar beni kurtar neolur
-
Kaderime gül dedi
Kalbim aşka inandı
Sözüm yine sözdü sana
***
Tak diye kaldı canım yapayalnız
Zor yine kandı sana
Beni ellere dillere dertlere saldın
Yandi canım yoluna
***
Bak yine kaldı içim yapayalnız
Zor yine kandı sana
***
Kal ya da git artık hiçbiri kâr etmez
Yaralandım aldandım gözlerim inkâr etmez
Çok geç anladım ne desem sözüm geçmez
Bi defacık olsun dinlemedin beni artık farketmez.
***
Ah bu gönül sana nasıl bağlandı
Dile geldim aşkımdan yüreğimde son şarkı
Ah bu gönül seni sevdi sana yandı
Bunu cümle alem gördü anladı bir sen anlamadın
-
Aklım yenik düştü
Yüreğime söz geçmiyor
Tövbelerim hep boşuna
Sevmekten hiç vazgeçmiyor
***
Yaşadığım sevdaların bedelini ödüyorum
Acılar giydim üstüme ateşlerde yürüyorum
***
Hangimiz günahsız
Hangimiz hatasız
Aşk dediğin hiçbir zaman
Yaşanmıyor zararsız
-
Dudağımdan gülleri çaldın
Yüreğime zehrini saldın
Sebebin yokken ağlattın
Sen beni sevmiyorsun.
***
Özrüme burda yok ki tarif
Kabahatin aşkına galip
Yalan yere yeminler edip
Sen beni sevmiyorsun.
***
Ayrılmak kaderimse
Yalnızlık zor gelirse
Gitmenin vakti gelince
Üzülmüş gibi görünme.
***
Aşka sahip çıkmazsan
Şansını fazla zorlarsan
Alırsan böyle yavaştan
Şaşırma yolda kalırsın...
-
Seni görmeden önce gönlüm aşkı boşlamıştı
Sevmeye yeminli kalbim çarpmaya başlamıştı
***
Unuttum bir an aşkın gözü kör
Göremedim düşünemedim unuttum senin de el olduğunu
***
Daha ilk günden ihanet edilir mi aşka davet ederken
Sevilir mi başka biri pes eder mi birden yürek
Bir ömür derken
***
[Nakarat]
Kafayı taktım sana anlasana
Sararıp solmadan gel aşkını ver bana
Kafayı taktım sana anlasana
Sararıp solmadan gel aşkını ver bana
Kafayı taktım sana anlasana
Sararıp solmadan gel aşkını ver bana
Kafayı taktım sana anlasana
Sararıp solmadan gel aşkını ver bana
Kafayı taktım sana anlasana
Sararıp solmadan gel aşkını ver bana
Kafayı taktım sana anlasana
Sararıp solmadan gel aşkını ver bana
-
Bak şimdi duman oldum
Aşk dediğim seni buldum
Bak şimdi acı doldum
Ateş gibi yanar oldum
***
Gelir geçer alıştım yalnızlığa
Farketmez bir vurgun daha
***
Kaza değil bu isteyerek
Bu hallere düşmeni bekleyerek
Hata değil bu kast ederek
Beni sen öldürdün
-
Dağıtır gecemi düşününce seni
Acı verir hatıralar
Kapanır içime, hatırlarımya aşkımızı
Üzülerek geçer
Yaşadıkça bi gün daha biter ağlayarak
İnanırda nasıl sever yürek bağlanarak
-
Gece vakti uyanırım
Karşımdasın hep sen varsın
***
Senin aşkın hep ağlattı
Bu da bize bir ders olsun
Deli gönlüm boşa yandı
Yakanlara selam olsun
***
Seni gördüm gözüm aydın
Diyordum bak haram oldu
Seni sevdim içim yandı
Severken bak yanıp soldu
***
Karanlıklar içindeyim
Çok perişan biçimdeyim
***
Bize yalnız çile düştü
Düşürene helal olsun
Hasretinden uyutmayan
Gecelere selam olsun
-
Mendilimin yeşili, amman amman
Ben kaybettim eşimi
Al, bu mendil sende kalsın
Sil gözünün yaşını
Al, bu mendil sende kalsın
Sil gözünün yaşını
Aman doktor, canım, gülüm doktor
Derdime bir çare
Çaresiz dertlere düştüm
Doktor, bana bir çare
Çaresiz dertlere düştüm
Doktor, bana bir çare
Mendilim benek benek, amman amman
Ortası çarkıfelek
Yazı beraber geçirdik
Kışın ayırdı felek
Yazı beraber geçirdik
Kışın ayırdı felek
Aman doktor, canım, gülüm doktor
Derdime bir çare
Çaresiz dertlere düştüm
Doktor, bana bir çare
Çaresiz dertlere düştüm
Doktor, bana bir çare
-
Uçurur öpüşün beni hafifletir
Koparır benliğimden
Çalıyor bakışın kalbimi çalıyor
Ona sözüm geçmiyor
Yanıma gelişin içimi hoplatır
Sevinir canlanırım
Sevinir de kalbim deli gibi akar
Bu nasıl aşk Allah'ım
***
Şarkılar anlatıyor bizi
Bence bu aşkın yan etkisi
Bende ki geçici heves değil
Mutluluğun ta kendisi
***
Sonunda sevgiyi buldum onunla
Sonunda aşka inandım onunla
Sonuçta hiç bana göre değil
Bekar gezmek
Evlenirim ben onunla